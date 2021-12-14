Музыкальное путешествие: от классики до нашего времени

Дата/Время начала: 18 Декабря 2021, 06:30 PM - 18 Декабря 2021, 07:30 PM Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье

Приглашаем на музыкальный вечер 18 декабря 2021 года. Начало в 18:30. Пхукетская школа музыки (Phuket School of Music) представляет программу «Музыкальное путешествие: от классики до наших дней». В вечере участвует доктор Мари-Шарлин Фокруль (фортепиано), которая исполнит композиции Бетховена, Шуберта, Берлиоза, Брамса, Сен-Санса и других композиторов. Ее поддержат Анна Коноплова (скрипка) и Карла Киаппа (вокал). Ждем вас на вечере классики в музыкальной школе Пхукета. Требуется предварительное бронирование мест по эл. почте admin@phuket-music.com, Line: phuket-music, WhatsApp: 0931019051. Количество мест ограничено. Допускаются только вакцинированные лица или лица с отрицательным тестом на коронавирус. Допуск от шести лет и старше. Фото исполнителей – Дорина Милас. www.phuket-music.com