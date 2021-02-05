Мужчину, ударившего беременную начальницу, вызвали в полицию

Полиция ждет возможности допросить мужчину, который с кулаками набросился на свою беременную начальницу после того, как она заявила, что он не прошел испытательный срок. В ходе конфликта женщина получила удар кулаком в лицо, от других травм ее спасло вмешательство прочего персонала компании.

Иккапоп Тхонгтуб

Полиция получила сообщение об инциденте в офисе курьерской службы Best Express в Чалонге в среду, 3 января. После этого лейтенант местной полиции Кханан Сомрак попросил потерпевшую – 23-летнюю Наттхапорн Сритхеп – приехать в участок, дать показания и написать заявление.

Госпожа Сритхеп сообщила, что на нее напал не прошедший испытательный срок сотрудник Суттхипорн Тханарит. Мужчина вышел из себя после того, как госпожа Сритхеп сообщила ему, что он не прошел испытательный срок и больше не работает у нее.

За руководительницу вступились прочие сотрудники офиса, но господин Тханарит все же успел один раз ударить ее по лицу, а также попытался нанести удар ногой, когда его оттаскивали. Весь инцидент был зафиксирован установленными в офисе камерами видеонаблюдения.

Лейтенант Сомрак отметил, что если мужчина не явится в полицию добровольно, то полицейские запросят у суда ордер на его арест.