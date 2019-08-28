Мужчину с полными подгузниками метамфетамина задержали в Чалонге

Сотрудники пхукетского Центра по контролю за оборотом наркотиков (PNCME) и волонтеры гражданской обороны провели операцию по задержанию получателя партии кристталлического метамфетамина. Наркотики оказались спрятаны внутри двух одноразовых подгузников, оставленных наркокурьером за цветочным горшком у магазина 7-Eleven на Kwang Rd. в Чалонге.

Иккапоп Тхонгтуб

Как сообщил пхукетский центр PNCME, успешная антинаркотическая операция была проведена после того, как в организацию поступила точная информация о месте и времени подбора груза получателем – 27 августа, около 21:00 вечера, у магазина 7-Eleven на въезде в поселок Jomthong Thani Kwang Rd в Чалонге.

Сотрудники PNCME и волонтеры гражданской обороны прибыли в указанное место и организовали засаду. В какой-то момент они заметили подозрительного мужчину на скутере Yamaha, который кругами ездил по окрестностям. Наконец, мотоциклист остановился, подобрал некий предмет из-за цветочного горшка, положил в пластиковый пакет и пошел назад к скутеру. В этот момент подозреваемого задержали.

В целлофановом пакете мужчины обнаружились два одноразовых подгузника, а в них – расфасованные по пакетам с зип-локами 275 г кристаллического метамфетамина. Задержанного доставили в полицейский участок Вичита для допроса и возбуждения уголовного дела по статье о незаконном хранении наркотических средств первой категории. Имя задержанного в сообщении PNCME указано как Сутхи Чантхорн. При задержании у мужчины также изъяли мобильный телефон.