Войти | Создать аккаунт ВАЛЮТА ПОГОДА FACEBOOK YOUTUBE ПОИСК

Мужчину с медленным лори задержали у пляжа Карон

Сотрудники центра защиты дикой природы при заказнике Khao Phra Thaew совместно с представителями правоохранительных органов задержали 32-летнего Нарета Сэнг-Агарта за незаконное владение медленным лори.

23 Мая 2019, 09:22 AM
Фото: Khao Phra Thaew Non-Hunting Area Conservation Centre

Фото: Khao Phra Thaew Non-Hunting Area Conservation Centre

Нарет Сэнг-Агарт был задержан вечером 21 мая у храма Wat Suwan Khirikhet в Кароне. Как рассказал The Phuket News глава центра защиты дикой природы при заказнике Khao Phra Thaew Пияват Сукон, мужчину с медленным лори просто заметили на улице.

«Официальные лица проверяли Patak Rd. и перед входом в храм увидели Нарета, державшего медленного лори. Документов на владение животным, относящимся к охраняемому виду, у него не было», – заявил господин Сукон.

По словам собеседника редакции, мужчина зарабатывал на жизнь тем, что предлагал туристам сфотографироваться с лори.

«Он заявил, что якобы не знал, что лори относятся к охраняемому виду», – добавил господин Сукон.

Примечательно, что ранее Нарета Сэнг-Агарта уже задерживали и привлекали к ответственности за незаконное владением медленными лори и эксплуатацию животного для заработка.

 



 

 

Have a news tip-off? Click here

Подводники подтвердили обнаружение старинной пушки у острова Рача-Ной
Часть Патонга останется без электричества днем 24 мая
Мотоциклист и его пассажир арестованы за нападение на скорую помощь
У острова Рача-Ной нашли утонувшую старинную пушку
Синоптики обещают Пхукету неделю дождей
Полиция отчиталась об итогах апрельских и майских рейдов
Четыре человека погибли в столкновении пикапа с мотоциклом и туристическим автобусом
Окрестности аэропорта останутся без водоснабжения 21 мая
Гражданин Мьянмы погиб в лобовом столкновении грузовика и мотоцикла
Пхукет отмечает праздник Висакха Буча
Сезон дождей официально начнется в понедельник
Слоненок из пхукетского зоопарка умер в результате болезни
В купании и слонят на Трай-Транге не нашли нарушений
Арестованный по делу о массовых беспорядках студент вышел под залог
Полиция установила личность мужчины, напавшего с ножом на британца у We Cafe

 

Laguna Property
MontAzure
Thai Residential
Ride 4 Kids 2019
Express Carpet and Decor
Laguna Phuket Marathon 2019
Thailand Property Awards - Asia Property Awards

 