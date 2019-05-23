Мужчину с медленным лори задержали у пляжа Карон

Сотрудники центра защиты дикой природы при заказнике Khao Phra Thaew совместно с представителями правоохранительных органов задержали 32-летнего Нарета Сэнг-Агарта за незаконное владение медленным лори.

23 Мая 2019, 09:22 AM

Фото: Khao Phra Thaew Non-Hunting Area Conservation Centre

Нарет Сэнг-Агарт был задержан вечером 21 мая у храма Wat Suwan Khirikhet в Кароне. Как рассказал The Phuket News глава центра защиты дикой природы при заказнике Khao Phra Thaew Пияват Сукон, мужчину с медленным лори просто заметили на улице.

«Официальные лица проверяли Patak Rd. и перед входом в храм увидели Нарета, державшего медленного лори. Документов на владение животным, относящимся к охраняемому виду, у него не было», – заявил господин Сукон.

По словам собеседника редакции, мужчина зарабатывал на жизнь тем, что предлагал туристам сфотографироваться с лори.

«Он заявил, что якобы не знал, что лори относятся к охраняемому виду», – добавил господин Сукон.

Примечательно, что ранее Нарета Сэнг-Агарта уже задерживали и привлекали к ответственности за незаконное владением медленными лори и эксплуатацию животного для заработка.





