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Мужчину, напавшего на посетительниц CentralWorld, отправили на психиатрическую экспертизу

Полиция Бангкока предъявила обвинения мужчине, задержанному за нападение с канцелярским ножом на посетительниц торгового центра CentralWorld в столичном районе Ратчапрасонг во вторник, 19 апреля. Впрочем, перед тем как предстать психиатрическое обследование перед судом мужчина должно пройти психиатрическое обследование.

Новости Пхукета

21 Апреля 2022, 11:00 AM
Подозреваемый в полиции. Фото: FM91 Trafficpro Facebook / Bangkok Post

Подозреваемый в полиции. Фото: FM91 Trafficpro Facebook / Bangkok Post

Заместитель начальника полиции Бангкока генерал-майор Джирасант Кэусэнгнок заявил, что подозреваемый обвиняется в «физическом нападении с причинением серьезных травм, физическом нападении с причинением травм и ношении ножа в общественном месте», сообщает газета Bangkok Post.

Полиция не раскрыла имени подозреваемого. При этом генерал Кэусэнгнок указал, что мужчина был направлен на психиатрическое освидетельствование. После задержания он заявил, что напал на двух посетительниц торгового центра «без какой-то реальной причины» и «не знал, что причинил им вред». Анализы на наркотики дали отрицательный результат, хотя пять лет назад мужчина привлекался к ответственности по соответствующим статьям.

Нападение в CentralWorld произошло после полудня 19 апреля. По словам очевидцев, одетый в черное мужчина вбежал в торговый центр, размахивая канцелярским ножом и что-то крича. Сперва он напал на одну женщину, выходившую из туалета, затем – на другую, стоявшую рядом с эскалатором. По словам некоторых очевидцев, нападавший производил впечатление психически не здорового человека.

Согласно заявлению CentralWorld, охрана торгового центра задержала нападавшего через пять минут после инцидента и вызвала полицию. Обеих женщин доставили в ближайшую больницу, угрозы их жизням нет.

Газета Khao Sod со ссылкой на свои источники сообщила, что нападение совершил 23-летний Тханапорн Будси. Мужчина когда-то работал электриком, но потом лишился места и жил под пешеходным мостом в районе Санам-Луанг.

Подозреваемый в полиции. Фото: FM91 Trafficpro Facebook / Bangkok Post

 

 

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