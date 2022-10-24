Мужчину арестовали по делу об угонах мототехники

Господин Мунгкит (32 года) был арестован около 13:00 субботы, 22 октября, в пятом мубане тамбона Красом провинции Пханг-Нга. Полиция описала место ареста как поворот к Кхао-По с Petchkasem – Phang Nga Rd. В ходе ареста был изъят мотоцикл Honda Wave 125 с номерными знаками провинции Пхукет (2 Ко 521 Пхукет).
Мужчина был арестован в рамках расследования дела об угоне двухколесного транспортного средства в шестом мубане тамбона Вичит на Пхукет. В полиции полагают, что господин Мунгкит причастен к серии угонов, также он обвиняется в употреблении наркотиков.
Публикация полиции Вичита об аресте подозреваемого сопровождается видеороликом на котором видно, как некий мужчина в темное время суток уезжает от дома на мотоцикле, который по виду похож на Honda Wave. Также была опубликована фотография арестованного человека, сидящего рядом с байком Honda Wave. Никаких пояснений полицейские не предоставили.