Мужчину арестовали по делу об угонах мототехники

Полицейские из участка Такуа-Тхунга вместе с коллегами из Вичита арестовали жителя провинции Пханг-Нга по имени Сутхеп Мунгкит. Мужчине вменяется совершение серии угонов мотоциклов, в том числе, на Пхукете.

Новости Пхукета

24 Октября 2022, 07:00 PM

Сутхеп Мунгкит был арестован по делу о серии угонов мотоциклов. Фото: Полиция Вичита