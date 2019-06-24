Мужчина застрелен в ходе драки с водителями тук-туков в Патонге

Перепалка между водителями тук-туков и местным жителем в Патонге переросла в массовое избиение последнего, завершившееся стрельбой и летальным исходом. Стрелявший уже передал себя в руки полиции (на фото – в синей кофте).

Иккапоп Тхонгтуб

Драка между группой водителей тук-туков и мототаксистом* Паньей Кингджумпой произошла около 4:00 утра воскресенья, 23 июня, в переулке, ведущем к башне Patong Tower Condominium. В ходе потасовки один из участников достал револьвер и выстрелил избиваемому в живот. От полученного ранения 45-летний мужчина скончался на месте.

Супруга погибшего – местная жительница Раттаны Бунчу – рассказала полицейским, что в ночь происшествия, как обычно, планировала работать на стойке мототакси, а муж привез ее на рабочее место. Сам господин Кингджумпа занимался той же деятельностью.

Женщина вместе с супругом приехала на мотоцикле к минимаркету Family Mart и слезла с сиденья, после чего, по ее словам, получила замечание от двух находившихся неподалеку водителей тук-туков, которые предостерегли ее, чтобы она не крала вещи клиентов.

Госпожа Бунчу ответила на повышенных тонах, и ее крик привлек внимание мужа Паньи Кингджумпы, все еще находившегося неподалеку. Госпожа Бунчу отдельно подчеркнула, что повышать голос на кого-либо ей не свойственно и подобного с ней не происходило никогда.

Обмен выражениями между господином Кингджумпой и двумя водителями тук-туков перерос в драку. По словам госпожи Бунчу, один из шоферов ударил ее мужа кулаком в лицо, после чего тот подбежал к своему байку, схватил деревянную дубинку и бросился на оппонентов.

На помощь последним поспешили еще около пяти водителей тук-туков, также пустивших в ход дубинки и металлические пруты. Драка переросла в избиение, в ходе которого один из водителей достал револьвер и выстрелил в соперника, попав ему в живот. От полученного огнестрельного ранения Панья Кингджумпа скончался на месте, водители тук-туков скрылись с места событий на своих автомобилях. К моменту приезду полиции в переулке остались лишь Раттана Бунчу и другие очевидцы драки.

Застреливший господина Кингджумпу водитель вечером того же дня явился в полицейский участок Патонга и добровольно сдался. Стрелком оказался некий Чатчай Думчуа. Револьвер, из которого был произведен выстрел, он передал полицейским. В участке подтвердили, что дело будет возбуждено по статье об убийстве. Местонахождение остальных участников драки в настоящий момент неизвестно.

Отметим, что драка у Patong Tower Condominium произошла через 19 дней после очередной встречи шефа-полиции Патонга Анотая Джиндамани с водителями такси. Встреча была посвящена поведению водителей в отношении туристов, в частности, случаям обмана и избиения пассажиров. В беседе также участвовал местный бизнесмен Праб Кисин, глава Patong Development Foundation и Pisona Group.

На встрече с водителями полковник Джиндамани подчеркивал, что недобросовестное поведение водителей и регулярное применение ими насилия для решения спорных вопросов наносят серьезный ущерб имиджу Патонга и его популярности как туристического направления. В частности, широкий резонанс в соцсетях получило опубликованное в марте видео избиения шестью местными таксистами двух туристов из Объединенных Арабских Эмиратов. Также пхукетские пользователи соцсетей активно обсуждали и два конфликта непосредственно между таксистами. 7 марта один таксист был застрелен коллегой в Патонге, а 26 мая другой был убит ударом ножа в Май-Кхао.

*Позже было уточненно, что господин Кингджумпа не работал мототакистом сам, а занимался тем же, что и супруга. Мужчина лишь помогал мототаксистам с пассажирами.