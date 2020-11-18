Мужчина задержан за пожелание взрыва самолета

Полиция Саку возбудила дело в отношении 26-летнего мужчины тайско-германского происхождения, который в присутствии сотрудников авиакомпании Vietjet пожелал, чтобы ее лайнер взорвали. Инцидент произошел при посадке пассажиров на рейс в международном аэропорту Пхукета.

Иккапоп Тхонгтуб

18 Ноября 2020, 10:17 AM

Фото: Полиция Саку

Согласно отчету подполковника Какена Никрахатчая, сотрудники правоохранительных органов были вызваны в офис службы безопасности пхукетского аэропорта в 12:50 понедельника, 16 ноября. Там им был представлен не допущенный на рейс Майк Вилмс, неосторожные слова которого и стали причиной происшествия.

Сотрудница Vietjet Джитпхисут Пхром-Ин рассказала полицейским, что инцидент произошел во время посадки на рейс VZ305 до Бангкока, вылетавшего с задержкой.

Согласно заявлению госпожи Пхром-Ин, после проверки посадочного талона господин Вилмс якобы заявил по-тайски следующее: «Честно, авиакомпании следует, чтобы у нее взорвали самолет». Услышав эти слова, госпожа Пхром-Ин попросила коллегу вызвать службу безопасности и уведомить главу офиса Vietjet.

В отчете полиции отмечается, что господин Вилмс не стал отрицать, что произнес указанную фразу. Свое высказывание мужчина списал на злость от задержки рейса.

Полиция зафиксировала указанное персоналом Vietjet время проверки посадочных талонов и отметила, что задержка была незначительной. При этом, согласно данным FlightRadar 24, самолет в итоге вылетел лишь 16:39 (вместо 12:15).

Господину Вилмсу были предъявлены обвинения в соответствии со статьей 22 Закона о правонарушениях в сфере воздушного транспорта. Согласно данной статье, распространение ложных заявлений, способных вызвать панику в аэропорту или на борту, карается тюремным заключением на срок до пяти лет и/или штрафов в размере до 200 тыс. бат. Если же аналогичные действия поставили под угрозу безопасность находящегося в полете самолета, то наказание еще более сурово – от пяти до 15 лет тюрьмы и/или штраф в размере от 200 до 600 тыс. бат.







