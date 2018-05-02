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Мужчина утонул на Лайане в отсутствие спасателей

Полиция подтвердила гибель 36-летнего гражданина Таиланда Саньи Маквута, утонувшего на пляже Лайан сегодня, 2 мая.

Новости Пхукета

2 Мая 2018 18:10:50

Гражданин Таиланда утонул на пляже Лайан 2 мая.
Гражданин Таиланда утонул на пляже Лайан 2 мая.

Корреспондент «Новостей Пхукета» обратился в полицию Таланга за комментарием после того, как очевидцы происшествия сообщили в газету о гибели мужчины на Лайане. По их словам, купальщика достали из воды без сознания другие люди, находившиеся на пляже. Проведенная на берегу сердечно-легочная реанимация результатов не принесла. Спасателей в момент происшествия на дежурстве не было.

В полиции Таланга журналисту подтвердили, что сообщение о гибели 36-летнего Саньи Маквута было зафиксировано в журнале. Сообщение о его гибели поступило в полицию в 15:25.

«Его доставили в больницу Thalang Hospital, и там врачи зафиксировали смерть», – заявил капрал Пувавит Тхончарт.

Отметим, что Лайан не входит в список пляжей, где должны дежурить спасатели компании Laikhum Co Ltd. Согласно контракту с администрацией Пхукета, сотрудники Laikhum обеспечивают безопасность на Сурине, Банг-Тао, Найтоне и Май-Кхао. На остальных пляжах обеспечение присутствия спасателей является обязанностью местных муниципалитетов.

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