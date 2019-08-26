Мужчина умер в больнице, куда был доставлен на фоне агрессивного поведения на улице

Полиция Кату запросила у медиков новый точный отчет о причине смерти мужчины, доставленного в Dibuk Hospital на фоне агрессивного поведения на улице. Родственники погибшего заявили, что тот имел проблемы с психикой и употреблял наркотики.

Иккапоп Тхонгтуб

26 Августа 2019, 01:58 PM

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Около 18:30 пятницы, 23 августа, в полицейский участок Кату поступило сообщение о том, что некий мужчина ведет себя агрессивно и нападает на прохожих у магазина SuperCheap на Muang Chaofa Rd. в районе Университета Принца Сонгкхла.

Согласно отчету капитана Ваттанатхорна Бумрунгтхина, когда полицейские прибыли в указанное место, дебошира уже усмирили прохожие. Затем мужчина – 31-летний Сумети Трират – был доставлен в больницу Dibuk Hospital.

Как указал капитан Бумрунгтхин, следом из больницы было получено сообщение, что пациент «впал в состояние шока, потерял сознание и скончался». Причина смерти была указана как «асфиксия» (удушье).

От родственников погибшего полицейские узнали, что у мужчины были проблемы с наркотиками, из-за чего его несколько раз задерживали ранее. Также полицейским было сказано, что господин Трират страдал от некого расстройства психики. Информацию о характере расстройства капитан Бумрунгтхин в отчет не внес.

«Нам сообщили, что он не принимал лекарства, прописанные ему в рамках лечения от наркозависимости, и по этой причине терял контроль над своим поведением», – указал капитан в документе.

В том же отчете отмечается, что у родственников погибшего не имеется вопросов относительно его смерти. Труп был доставлен в морг больницы Vachira Hospital, и полицейские сейчас ожидают от специалистов нового заключения о причине смерти.