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Мужчина умер от инфаркта после прививки от COVID-19

Житель провинции Пханг-Нга скончался от инфаркта миокарда на следующий день после прохождения вакцинации от коронавируса на Пхукете. 43-летний Винай Хемин сделал прививку вакцинационном центре в пхукетском аэропорту 23 мая, а умер ночью 24 числа.

Новости Пхукета

26 Мая 2021, 07:57 PM
Фото: PR Phang Nga

Фото: PR Phang Nga

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

В ходе пресс-конференции 25 мая официальные лица провинции Пханг-Нга заявили, что проводят расследование обстоятельств смерти господина Хемима. При этом родственники погибшего не отдали медикам тело для вскрытия и подробного анализа, мотивировав свое решение тем, что скончавшегося нужно похоронить по мусульманскому обычаю (он предполагает похороны в день кончины). Впрочем, медики успели взять биологические образцы, лабораторными анализами которых займутся специалисты из Департамента эпидемиологии, уже прибывшие на место, для оказания помощи коллегам из Пханг-Нга. Также к работе должен быть подключен пхукетский офис Минздрава (РРНО), который должен предоставить данные о вакцине, которой был привит господин Хемим.

Как добавил врач больницы Phang Nga Hospital Пиравит Пинпитак, медицинские осложнения после прививки также возникли еще у одного человека, некого 52-летнего мужчины с повышенным давлением. Его доставили в больницу Phuket Vachira Hospital, но проведенные там анализы не выявили ничего необычного. Теперь пациент должен быть отправлен в Surat Thani Hospital на МРТ.

Заместитель главы офиса Минздрава по провинции Пханг-Нга Висет Мунам подчеркнул, что официальные лица не пытаются замалчивать ни факт смерти 43-летнего господина Хемима, ни другую информацию о последствиях вакцинации. Господин Мунам заявил, что медики приложат все силы и средства, чтобы установить причину смерти и возможность ее связи с вакцинацией. Собранные данные будут переданы в Центральный вакцинационный комитет.

«К тем, кто зарегистрировался на прививку, я обращаюсь с призывом не бояться. Если у вас есть какие-то заболевания или вы чувствуете тревогу, пожалуйста, проконсультируйтесь со специалистом в ближайшем медицинском учреждении», – добавил господин Мунам.

Официальная причина смерти господина Хемима – острый инфаркт миокарда. Супруга покойного – 32-летняя Порани Нгамсап – заявила, что у ее мужа был высокий уровень холестерина, но в целом он был здоровым человеком и любил спорт.

По словам госпожи Нгамсап, ее супруг проснулся посреди ночи от острой боли в груди. Мужчину доставили в больницу Phang Nga Hospital, но спасти его медикам не удалось. При этом госпожа Нгамсап прямо заявила, что и она, и другие члены семьи связывают смерть господина Хемима с прививкой.

«Перед прививкой он чувствовал беспокойство и у него поднялось давление. После укола ему пришлось прождать час, прежде чем ему разрешили покинуть вакцинационный центр, и он вернулся домой в провинцию Пханг-Нга в понедельник [24 мая]. У него слегка поднялась температура, он принял некоторые медикаменты и отправился доставлять продукты на Пхукет [господин Хемим зарабатывал на жизнь доставкой морепродуктов по южному Таиланду]. По возвращению домой он по-прежнему имел повышенную температуру и чувствовал себя уставшим, а посреди ночи сказал, что ему очень жарко», – рассказала госпожа Нгамсап.

«Мы уверены, что причина смерти определенно связана с прививкой от COVID-19», – добавила она.

«Врачи спросили, можно ли отправить тело на вскрытие и тщательный анализ. Однако семья не пожелала этого, потому что над телом нужно было провести исламские ритуалы», – сказала супруга погибшего.

Официальные лица Пхукета пока никак не прокомментировали смерть привитого на острове мужчины. При этом опрошенные лица из числа задействованных в работе вакцинационного центра в аэропорту заявили, что не слышали об этом инциденте.

Как отметил староста шестого мубана Май-Кхао Воравит Сисакукхам, опасения большинства людей связаны с другим вопросом, а именно с вакцинацией на Пхукете лиц из других провинций. Господин Сисакукхам повторил уже много раз звучавшее мнение о том, что не живущие на Пхукете люди специально приезжают на остров, чтобы попасть в вакцинационную кампанию, которая на острове проходит быстрее, чем в других местах.

Господин Сисакукхам также отметил эффект от решения властей о том, что не зарегистрированные на Пхукете люди для получения вакцины должны подтвердить, что проживают и работают на острове. По словам старосты, нагрузка на вакцинационный центр упала с 2 тыс. человек в день до 1 тыс.

Впрочем, есть и альтернативное мнение. Пока одни из прививаемых беспокоятся, что вакцина может достаться тем, кто не живет на Пхукете, другие говорят, что их волнует только то, чтобы остров выполнил программу по вакцинации и открылся для иностранных туристов с 1 июля.

«Я хочу привиться, потому что хочу, чтобы Пхукет как можно быстрее открылся и все вернулось в норму. Возвращение туристов на Пхукет поможет экономике острова», – заявила женщина, попросившая представить ее просто как Нанг Йинг.

При этом среди людей, опрошенных The Phuket News в вакцинационном центре, не нашлось таких, кто боялся бы прививки. Побочных эффектов после процедуры также никто не отметил, если не считать обычной боли в месте укола.

 

 

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