Мужчина спрыгнул в море с моста, соединяющего Пхукет с материком

Спасатели и местные рыбаки продолжают поиски мужчины, который 13 ноября спрыгнул в море с моста, соединяющего Пхукет с материком.

Иккапоп Тхонгтуб

В настоящий момент пропавший предварительно опознан как 25-летний Пиянат, сын жительницы провинции Пханг-Нга Бусабы Каммут, занимающей пост деревенского старосты поселка Банг-Чан в округе Такуа-Тхунг. Об этом заявила сама женщина.

Госпожа Каммут рассказала, что утром 13 ноября Пиянат послал ей некое сообщение в LINE, которое потом удалил. Прочитать текст староста не успела.

Полиция пока не подтвердила личность разыскиваемого, хотя посреди моста остался мотоцикл BMW, на котором мужчина приехал к месту прыжка.

Поиски Пияната начались еще утром 13 ноября. Акваторию принялись прочесывать местные рыбаки, а также спасатели Kusoldharm Phuket Foundation и административной организации тамбона (OrBorTor) Май-Кхао.

Местный житель Тхаворн Сона-Ун рассказал, что вместе с друзьями рыбачил на мосту Sarasin Bridge, когда услышал громкий плеск. Затем он увидел мужчину в мотоциклетном шлеме, которого уносило течением в сторону залива Пханг-Нга. В последний раз тот смог разглядеть тонувшего, когда его отнесло от моста уже на 100 м.

Местные рыбаки на моторных лодках поспешили на помощь, но найти мужчину не смогли.

Напомним, что это уже второй подобный инцидент в проливе между Пхукетом и материком. 3 ноября с моста Thao Srisoonthorn Bridge в воду спрыгнул 25-летний житель тамбона Тхепкрасаттри Бунча Суксунит. Мужчину так и не нашли.