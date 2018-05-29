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Мужчина со связанными руками спрыгнул с моста Сарасин

Житель Пхукета попытался покончить с собой, спрыгнув с моста, соединяющего остров с материком, во второй половине дня 28 мая.

Новости Пхукета

29 Мая 2018 11:24:32

Фото: Полиция Та-Чат-Чай
Фото: Полиция Та-Чат-Чай

Как сообщил журналистам подполковник Акарапон Сивила из полицейского участка Та-Чат-Чай, во второй половине дня понедельника 47-летний Сутхат Джитромсри попытался покончить с собой, спрыгнув в воду с моста, соединяющего Пхукет с материком.

Люди, которые достали мужчину из воды указали, что его запястья были связаны шнуром от зарядного устройства телефона. Пикап господина Джитромсри был обнаружен на мосту с работающим двигателем.

По словам подполковника Сивилы, полиция полагает, что житель Рассады решил уйти из жизни на фоне финансовых проблем. Во всяком случае, об этом полицейским рассказали родственники господина Джитромсри.

После попытки суицида господин Джитромсри был доставлен в больницу Thalang Hospital. От общения с полицейскими он отказывается.

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