Мужчина с пистолетом и муляжом бомбы ограбил ювелирный на 2 млн бат

Стремительное ограбление ювелирного магазина Yaowarat M Gold в супермаркете Lotus’s Sena было совершено около 11:00 утра 4 ноября, пишет Bangkok Post.
Мужчина в черной одежде и мотоциклетном шлеме зашел в ювелирный магазин, распугал сотрудниц выстрелом из пистолета, быстро собрал с прилавка золотые цепочки и скрылся.
Преступник уехал от супермаркета на мотоцикле, предварительно оставив у входа муляж бомбы из обмотанного изолентой куска пластиковой трубы с проводами и часами. Один из сотрудников магазина сразу же вынес предмет за пределы торгового комплекса и оставил позади здания, но полиция потом подтвердила, что это был муляж, а не настоящее взрывное устройство.
Добычей грабителей, по словам персонала Yaowarat M Gold, стали 39 золотых цепочек стоимостью около 2 млн бат. В результате происшествия никто из сотрудников и посетителей супермаркета не пострадал.