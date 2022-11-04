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Мужчина с пистолетом и муляжом бомбы ограбил ювелирный на 2 млн бат

Полиция провинции Аюттхайя ищет мужчину, ограбившего ювелирный магазин и скрывшегося с золотом на 2 млн бат. Вооруженный пистолетом преступник осуществил ограбление за одну минуту, а при отходе оставил в супермаркете муляж бомбы.

Новости Пхукета

4 Ноября 2022, 09:21 PM
Ограбление ювелирного магазина в Аюттхайе. Преступнику хватило одной минуты, чтобы собрать золота на 2 млн бат. Фото: Sunthorn Pongpao / Bangkok Post

Ограбление ювелирного магазина в Аюттхайе. Преступнику хватило одной минуты, чтобы собрать золота на 2 млн бат. Фото: Sunthorn Pongpao / Bangkok Post

Стремительное ограбление ювелирного магазина Yaowarat M Gold в супермаркете Lotus’s Sena было совершено около 11:00 утра 4 ноября, пишет Bangkok Post.

Мужчина в черной одежде и мотоциклетном шлеме зашел в ювелирный магазин, распугал сотрудниц выстрелом из пистолета, быстро собрал с прилавка золотые цепочки и скрылся.

Преступник уехал от супермаркета на мотоцикле, предварительно оставив у входа муляж бомбы из обмотанного изолентой куска пластиковой трубы с проводами и часами. Один из сотрудников магазина сразу же вынес предмет за пределы торгового комплекса и оставил позади здания, но полиция потом подтвердила, что это был муляж, а не настоящее взрывное устройство.

Добычей грабителей, по словам персонала Yaowarat M Gold, стали 39 золотых цепочек стоимостью около 2 млн бат. В результате происшествия никто из сотрудников и посетителей супермаркета не пострадал.

 

 

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