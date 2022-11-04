Мужчина с пистолетом и муляжом бомбы ограбил ювелирный на 2 млн бат

Полиция провинции Аюттхайя ищет мужчину, ограбившего ювелирный магазин и скрывшегося с золотом на 2 млн бат. Вооруженный пистолетом преступник осуществил ограбление за одну минуту, а при отходе оставил в супермаркете муляж бомбы.

Новости Пхукета

4 Ноября 2022, 09:21 PM

Ограбление ювелирного магазина в Аюттхайе. Преступнику хватило одной минуты, чтобы собрать золота на 2 млн бат. Фото: Sunthorn Pongpao / Bangkok Post