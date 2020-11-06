Мужчина с ножом ограбил минимаркет в Калиме

Шеф полиции Патонга полковник Аканит Данпитаксат отдал своим сотрудникам распоряжение приложить все усилия к розыску мужчины, ограбившего минимаркет 7-Eleven в Калиме ночью 5 ноября.

Иккапоп Тхонгтуб

Согласно записям с камер видеонаблюдения, мужчине в маске на лице зашел в 7-Eleven в 00:03 ночи. Злоумышленник достал складной нож и потребовал, чтобы кассир Супхани Вэлэ отдала ему имеющиеся наличные. Женщина отдала грабителю деньги из двух кассовых аппаратов, однако открыть третий по некой причине не удалось. Злоумышленник попытался вскрыть третий аппарат самостоятельно, но сделать это ему также не удалось. В итоге добычей грабителя стали около 3 тыс. бат.

На записях с видеокамер видно, что мужчина явно имел опыт работы с кассовыми аппаратами. При этом отпечатков пальцев грабитель не оставил, во время совершения преступления на его руках были перчатки.

В настоящий момент полиция пытается отследить перемещения грабителя по записям с уличных камер CCTV и проводит опрос потенциальных свидетелей.





