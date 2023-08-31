Мужчина с хроническим заболеванием покончил с собой в Таланге

Полиция Таланга проводит расследованием в связи со смертью 38-летнего жителя тамбона Тхепкрасаттри, найденного повесившимся в своем доме утром 31 августа. Супруга покойного сообщила, что он страдал от некого хронического заболевания. Правоохранительные органы считают, что именно это стало причиной самоубийства, но расследование пока не завершено.

Новости Пхукета

31 Августа 2023, 06:52 PM

10 сентября – всемирный день предотвращения самоубийств.

Сообщение о смерти жителя Тхепкрасаттри поступило в полицию Таланга около 11:00 утра. Вместе с полицейскими на место событий выехали спасатели Kusoldharm Foundation и специалисты Vachira Phuket Hospital.

Полиция не уточнила, кто именно и при каких обстоятельствах обнаружил тело. Однако в отчете приводится пересказ показаний его 41-летней супруги, которая сообщила, что муж страдал от хронического заболевания и находился из-за этого в сильном стрессе. Женщина не уточнила, получал ли мужчина психологическую помощь.

Обратиться за экстренной помощью психологов можно в любое время суток на горячую линию Тайского центра психического здоровья 1323 (операторы говорят только по-тайски) или в общество Samaritans of Thailand по телефону 02-113-6789 (доступны консультации на тайском и английском языках).

О русскоязычной службе психологической помощи непосредственно в Таиланде редакции «Новостей Пхукета» неизвестно. С доступными вариантами онлай-консультаций можно ознакомиться здесь. Русскоязычные члены есть в пхукетских обществах Alcoholics Anonymous и Narcotics Anonymous.