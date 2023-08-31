Мужчина с хроническим заболеванием покончил с собой в Таланге

Сообщение о смерти жителя Тхепкрасаттри поступило в полицию Таланга около 11:00 утра. Вместе с полицейскими на место событий выехали спасатели Kusoldharm Foundation и специалисты Vachira Phuket Hospital.
Полиция не уточнила, кто именно и при каких обстоятельствах обнаружил тело. Однако в отчете приводится пересказ показаний его 41-летней супруги, которая сообщила, что муж страдал от хронического заболевания и находился из-за этого в сильном стрессе. Женщина не уточнила, получал ли мужчина психологическую помощь.
Обратиться за экстренной помощью психологов можно в любое время суток на горячую линию Тайского центра психического здоровья 1323 (операторы говорят только по-тайски) или в общество Samaritans of Thailand по телефону 02-113-6789 (доступны консультации на тайском и английском языках).
О русскоязычной службе психологической помощи непосредственно в Таиланде редакции «Новостей Пхукета» неизвестно. С доступными вариантами онлай-консультаций можно ознакомиться здесь. Русскоязычные члены есть в пхукетских обществах Alcoholics Anonymous и Narcotics Anonymous.