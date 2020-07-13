Мужчина пропал в море у пляжа Парадайз

На Пхукете продолжается операция по поиску гражданина Мьянмы, упавшего со скал во время рыбалки и пропавшего в море во второй половине дня 12 июля.

Иккапоп Тхонгтуб

Как пояснил The Phuket News глава службы спасения на воде Patong Surf Life Saving Сомпрасонг Сэнгчарт, двое граждан Мьянмы – некто Ар Со Той и Вай Ям У – рыбачили на скалах, когда их накрыла мощная волна.

Ставший свидетелем инцидента тайский гражданин позвонил в полицию, после чего на место событий приехали спасатели различных организаций, включая Patong Surf Life Saving и Kusoldharm Foundation.

Спасателям удалось оперативно обнаружить и достать из воды Вая Ям У, однако второго мужчины нигде видно не было. Поиски продолжались до полуночи, после чего были прерваны на ночь и возобновлены с утра. Найти второго бирманца пока не удалось.