Полиция Пхукет-Тауна расследует происшествие в поселке Grand Boat Plaza, где произошел взрыв в шопхаусе. В результате инцидента пострадал 40-летний жилец, вероятная причина взрыва – утечка бытового газа.

Иккапоп Тхонгтуб

Мужчина пострадал при взрыве газа у себя на кухне. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Мужчина пострадал при взрыве газа у себя на кухне. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Мужчина пострадал при взрыве газа у себя на кухне. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Мужчина пострадал при взрыве газа у себя на кухне. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Мужчина пострадал при взрыве газа у себя на кухне. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Мужчина пострадал при взрыве газа у себя на кухне. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Мужчина пострадал при взрыве газа у себя на кухне. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Мужчина пострадал при взрыве газа у себя на кухне. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Наряд полиции во главе с капитаном Роннапхумом Пхермпуном получил вызов в поселок Grand Boat Plaza около 5:00 утра четверга, 21 мая.

По указанному адресу полицейских ожидал двухэтажный шопхаус с выбитой взрывом стеклянной витриной, осколки которой засыпали улицу перед домом. Внутри основные повреждения были сосредоточены на кухне в задней части дома. Среди прочего взрывом повредило крышу над кухонной зоной.

Единственный жилец шопхауса – 40-летний Чиеучан Корнсават – к моменту приезда полиции уже был доставлен в больницу. Его 46-летний сосед Чарт Баонувонг сообщил полицейским, что проснулся от звука взрыва, выбежал на улицу и увидел господина Корнсавата, самостоятельно покидающего дом. У мужчины были заметны следы ожогов, так что господин Баонувонг позвонил на горячую линию полиции 191 и попросил прислать скорую помощь.

Пока медики ехали на место событий, господин Корнсават успел рассказать соседу, что зашел на кухню и включил свет, после чего произошел взрыв.

Возникшее следом возгорание оказалось незначительным, огонь потух сам собой. Вызывать пожарных не потребовалось.

«В данный момент мы полагаем, что взрыв и пожар произошли из-за утечки бытового газа из баллона. Господин Корнсават, видимо, не знал, что у него подтекает газ на кухне. А включение света вызвало искру, от которой газ взорвался», – отметил в своем отчете капитан Пхермпун.

Расследование, впрочем, еще не завершено.







