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Мужчина пострадал при возгорании мотоцикла на ходу

Местный житель был госпитализирован в Таланге после того, как мотоцикл, на котором он ехал, загорелся на ходу. Серьезных травм мотоциклист не получил, но и без медицинской помощи не обошлось.

Иккапоп Тхонгтуб

8 Декабря 2021, 04:54 PM
Мотоцикл загорелся на шоссе в Паклоке.

Мотоцикл загорелся на шоссе в Паклоке.

Мотоцикл загорелся на шоссе в Паклоке.

Мотоцикл загорелся на шоссе в Паклоке.

Мотоцикл загорелся на шоссе в Паклоке.

Мотоцикл загорелся на шоссе в Паклоке.

Мотоцикл загорелся на шоссе в Паклоке.

Мотоцикл загорелся на шоссе в Паклоке.

Полиция Таланга получила сообщение об инциденте около 20:00 вторника, 7 декабря. Согласно сообщению, мотоцикл загорелся на основной трассе в Паклоке, в районе въезда в поселок Baan Suan Yu Charoen 5 примерно в 2,3 км к востоку от памятника Героиням.

К моменту прибытия полицейских мотоцикл выгорел полностью, так что патрульные даже не смогли определить его марку. Впрочем, номерные знаки позволили установить, что зарегистрировано транспортное средство было на Пхукете.

Местные жители пытались потушить загоревшийся мотоцикл, но воспламенение бензобака превратило байк в огненный факел.

Ехавший на мотоцикле мужчина, имени которого полиция не указала, получил первую помощь на месте, после чего был доставлен в больницу Thalang Hospital.

Полиция полагает, что причиной возгорания могла стать утечка топлива, однако расследование еще не завершено.

 

 

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