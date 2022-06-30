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Мужчина покончил с собой на фоне проблем с алкоголем

Полиция Пхукета выясняет обстоятельства смерти 41-летнего Ноппадона Интаны, найденного повесившимся в съемном доме в Срисунтхорне вечером 29 июня. Основная версия произошедшего – суицид.

Иккапоп Тхонгтуб

30 Июня 2022, 02:23 PM
Житель Срисунтхорна повесился в своем доме. В момент самоубийства мужчина был пьян. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Житель Срисунтхорна повесился в своем доме. В момент самоубийства мужчина был пьян. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Житель Срисунтхорна повесился в своем доме. В момент самоубийства мужчина был пьян. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Житель Срисунтхорна повесился в своем доме. В момент самоубийства мужчина был пьян. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Житель Срисунтхорна повесился в своем доме. В момент самоубийства мужчина был пьян. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Житель Срисунтхорна повесился в своем доме. В момент самоубийства мужчина был пьян. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Информация о смерти господина Интаны поступила в полицейский участок Таланга около 22:40 вечера. На место событий вместе с полицейскими отправились спасатели Kusoldharm Foundation и работники скорой помощи, которые обнаружили труп в одной из комнаты дома, который мужчина снимал с супругой и двумя детьми. Господин Интана повесился, привязав нейлоновую веревку к решетке на окне. Парамедики отметили, что мужчина скончался примерно за два часа по этого или меньше.

Знакомые из числа соседей господина Интаны рассказали, что вечером 29 июня мужчина вместе с ними употреблял дешевое спиртное (лао кхао) у магазина своей жены неподалеку от дома. В какой-то момент выглядевший пьяным господин Интана пошел в дом. Тело обнаружил эти же знакомые, когда проходили мимо жилья и заглянули в окно. Спасти господина Интану не удалось.

Друзья погибшего сообщили полиции, что незадолго до этого мужчина был отстранен от работы после того, как в пьяном виде попал в ДТП на автомобиле работодателя. Кем был господин Интана по профессии, не уточняется.

Полиция пока не завершила расследование. Основной версией считается суицид.

 

 

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