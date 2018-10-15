Мужчина погиб после прыжка в воду на водопаде Банг-Пэ

Уроженец Паттани, работавший в охранной компании на Пхукете, погиб в результате прыжка со скал в воду на водопаде Банг-Пэ.

15 Октября 2018 10:53:19

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Спасатели получили сообщение об инциденте на водопаде Банг-Пэ около 15:00 субботы, 13 октября. Позвонивший в службу спасения человек рассказал о том, что 25-летний уроженец Паттани Абдул Азиз спрыгнул со скал в воду и не появился на поверхности, возможно, ударившись головой о скрытые под водой камни.

Прибывшим к водопаду спасателям потребовалось около 15 минут, чтобы найти погибшего мужчину. Тело было доставлено в морг больницы Thalang Hospital.

Друзья Абдула Азиза, отдыхавшие с ним на водопаде, рассказали, что после неудачного прыжка попытались найти товарища и помочь ему, но сделать этого не смогли.