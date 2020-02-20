Мужчина наступил на иглу от медицинского шприца на пляже

Как рассказал The Phuket News очевидец произошедшего, мужчина пришел на пляж, чтобы поиграть с друзьями в волейбол и в какой-то момент наступил на нечто твердое. Сперва он подумал, что под ногу ему попалась ракушка, но предметом оказалась игла от медицинского шприца с разбитым защитным колпачком.
Пострадавшему в тот же день сделали прививку от столбняка. Также медики предписали ему провериться на гепатит В и С.
Шеф полиции Чернг-Талей заявил The Phuket News, что на его памяти подобного ранее не происходило.
«Я правда не имеют понятия, как этот старый шприц оказался на пляже», – сказал полковник Помбунми.
На вопрос о том, не могла ли игла быть выброшена наркопотребителем, полковник ответил следующее: «Не знаю. Я попрошу коллег провести проверку на пляже Лайан».
Также господин Помбунми попросил всех отдыхающих быть внимательными на пляжах, поскольку в песке могут скрываться самые разные острые объекты, включая битое стекло.
«И если вы порезались чем-то острым, поспешите показаться врачу и сделать привику от столбняка», – добавил он.