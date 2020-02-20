Шеф полиции Чернг-Талей полковник Пирачарт Помбунми призвал жителей острова и туристов быть более внимательными на пляже Лайан, после того как отдыхавший там мужчина наступил на иглу от медицинского шприца. Инцидент произошел 19 февраля.

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Мужчина наступил на иглу от медицинского шприца на пляже Лайан 19 февраля.

Мужчина наступил на иглу от медицинского шприца на пляже Лайан 19 февраля.

Мужчина наступил на иглу от медицинского шприца на пляже Лайан 19 февраля.

Как рассказал The Phuket News очевидец произошедшего, мужчина пришел на пляж, чтобы поиграть с друзьями в волейбол и в какой-то момент наступил на нечто твердое. Сперва он подумал, что под ногу ему попалась ракушка, но предметом оказалась игла от медицинского шприца с разбитым защитным колпачком.

Пострадавшему в тот же день сделали прививку от столбняка. Также медики предписали ему провериться на гепатит В и С.

Шеф полиции Чернг-Талей заявил The Phuket News, что на его памяти подобного ранее не происходило.

«Я правда не имеют понятия, как этот старый шприц оказался на пляже», – сказал полковник Помбунми.

На вопрос о том, не могла ли игла быть выброшена наркопотребителем, полковник ответил следующее: «Не знаю. Я попрошу коллег провести проверку на пляже Лайан».

Также господин Помбунми попросил всех отдыхающих быть внимательными на пляжах, поскольку в песке могут скрываться самые разные острые объекты, включая битое стекло.

«И если вы порезались чем-то острым, поспешите показаться врачу и сделать привику от столбняка», – добавил он.