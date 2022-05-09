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Мужчина насмерть разбился при падении с 50-метровой пальмы

Житель Пхитсанулока погиб, собирая сок сахарных пальм в Пхитсанулоке. По предварительной версии, мужчина не удержался на лестнице и разбился насмерть.

Материал партнеров

9 Мая 2022, 02:00 PM
Спасатели у злополучной пальмы в Пхитсанулоке. Фото: Chinnawat Singha / Bangkok Post

Спасатели у злополучной пальмы в Пхитсанулоке. Фото: Chinnawat Singha / Bangkok Post

Спасатели и полицейские во главе с капитаном Сутхепом Мадитом получили сообщение о несчастном случае в деревне Суан-Пан тамбона Тха-Нгам около 9:30 утра, сообщает газета Bangkok Post.

На месте событий прибывшие сотрудники полиции и парамедики обнаружили 65-летнего Сангвана Амдата, лежавшего на спине под 50-метровой пальмой без признаков жизни. На теле мужчины были многочисленные ссадины. К стволу пальмы (высотой с 16-этажный дом) была прислонена лестница.

Родственники погибшего рассказали полицейским, что поутру он, как обычно, отправился собирать сок сахарных пальм, но в привычное время не вернулся назад. Близкие отправились искать престарелого мужчину и нашли его мертвым под одним из деревьев.

Труп господина Амдата передали специалистам больницы Wat Bot Hospital для определения причины смерти, хотя все склоняются к тому, что престарелый житель Пхитсанулока действительно сорвался с пальмы и разбился насмерть.

 

 

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