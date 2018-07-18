The Phuket News
EPL Prediction Competition 2018-2019
The Phuket News
ТВ Радио The phuket News Pujidaoxinwen Khao Phuket
Войти | Создать аккаунт
The Phuket News
NOVOSTIPHUKETA.COM Новости
NOVOSTIPHUKETA.COM Пхукет | Таиланд | Мир | Безумный мир | Бизнес | Мнение | Россия XML, RSS, Feed
NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM
NOVOSTIPHUKETA.COM

Мужчина на аквабайке пропал в море у побережья Пхукета

Сегодня, 18 июля, спасатели возобновили поиск 25-летнего Косета Дибукдама, пропавшего накануне в районе острова Нака-Яй.

Новости Пхукета

18 Июля 2018 11:40:35

Фото: Phuket PR Department
Фото: Phuket PR Department

Косет Дибукнал находился в море на аквабайке, когда в заливе Пханг-Нга начался очередной шторм. В последний раз мужчину видели во второй половине дня 17 июля. Поиски по горячим следам пришлось прервать с наступлением темноты, сегодня же операция возобновилась. В операции участвуют скоростной катер с волонтерами территориальной обороны и три десятка аквабайков. Также к операции сегодня должен был присоединиться катер Морского департамента.

Как заявил подполковник Тхирават Лиамсуван из полиции Таланга, пропавший мужчина плавать не умеет. При этом за рулем аквабайка он находился без спасательного жилета.

Также вчера была подтверждена гибель еще одного местного жителя, ставшего очередной жертвой сезонных штормов. 62-летний Амнарт Пром-Аюм рыбачил у пляжа Ката-Ной и предположительно сорвался со скал в море. Тело мужчины нашли на восточном побережье Пхукета 17 июля.

Напомним, что на Пхукете в настоящий момент действует метеорологическое предупреждение. Очередная копия предупреждения за подписью главы Метеорологического департамента Таиланда была опубликована сегодня утром. Предупреждение, в частности, включает рекомендацию капитанам морских судов осуществлять навигацию с осторожностью. Маломерные суда и техника не должны выходить в море.

Добавьте новостную ленту на свой сайт

The Phuket News
Жительницу Таиланда задержали за распространение «сепаратистских футболок»
Жительницу Таиланда задержали за распространение «сепаратистских футболок»
История Пхукета: Как далеко заплывали на восток античные мореплаватели
История Пхукета: Как далеко заплывали на восток античные мореплаватели
Организаторы триатлона в Лагуне начали прием заявок от участников
Организаторы триатлона в Лагуне начали прием заявок от участников
Panwa House: Тайская кухня в старинном особняке на мысе Панва
Panwa House: Тайская кухня в старинном особняке на мысе Панва
The Phuket News
Прокомментировать эту историю
comments powered by Disqus
NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM
NOVOSTIPHUKETA.COM
Поделиться
NOVOSTIPHUKETA.COM
Последние новости пхукета

Вопрос-ответ

Как идентифицировать самодельную бомбу?

Как идентифицировать самодельную бомбу?

Прогноз


НОВОСТИ
Пхукет
Таиланд
Мир
Безумный мир
Бизнес
Мнение
Россия
АРХИВ
 NOVOSTIPHUKETA.COM СПОРТ
Пхукет
Мир
Россия
 NOVOSTIPHUKETA.COM ЖИЗНЬ
Авто и Мото
Здоровье
Культура
Люди
Образование
Общество
Окружающая среда
Путешествия
Развлечения
Рестораны
 NOVOSTIPHUKETA.COM Вопрос-ответ
Задай вопрос
Скачать карту
 NOVOSTIPHUKETA.COM ОБЪЯВЛЕНИЯ
Купля-продажа
Вакансии
Лодки и автомобили
Сообщества
Услуги
ПОИСК ОБЪЯВЛЕНИЙ
РАЗМЕСТИТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
 NOVOSTIPHUKETA.COM АФИША
Список событий
Календарь событий
Купить билет
ДОБАВИТЬ СОБЫТИЕ
 NOVOSTIPHUKETA.COM СПРАВОЧНИК
Желтые страницы Пхукета
Клубы, бары and пабы
Рестораны
ПОИСК ПО СПИСКУ
ДОБАВИТЬ В СПИСОК
 NOVOSTIPHUKETA.COM О нас
Компания
Точки продаж
Подписка
Размещение рекламы
Оплата рекламы
Связаться с нами
КОНКУРСЫ
ozvisa.org
  
Copyright © 2018 NOVOSTIPHUKETA.COM Com. Все права защищены. | Правила и условия пользования сайтом | Защита персональных данных.