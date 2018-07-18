Мужчина на аквабайке пропал в море у побережья Пхукета

Сегодня, 18 июля, спасатели возобновили поиск 25-летнего Косета Дибукдама, пропавшего накануне в районе острова Нака-Яй.

18 Июля 2018 11:40:35

Фото: Phuket PR Department

Косет Дибукнал находился в море на аквабайке, когда в заливе Пханг-Нга начался очередной шторм. В последний раз мужчину видели во второй половине дня 17 июля. Поиски по горячим следам пришлось прервать с наступлением темноты, сегодня же операция возобновилась. В операции участвуют скоростной катер с волонтерами территориальной обороны и три десятка аквабайков. Также к операции сегодня должен был присоединиться катер Морского департамента.

Как заявил подполковник Тхирават Лиамсуван из полиции Таланга, пропавший мужчина плавать не умеет. При этом за рулем аквабайка он находился без спасательного жилета.

Также вчера была подтверждена гибель еще одного местного жителя, ставшего очередной жертвой сезонных штормов. 62-летний Амнарт Пром-Аюм рыбачил у пляжа Ката-Ной и предположительно сорвался со скал в море. Тело мужчины нашли на восточном побережье Пхукета 17 июля.

Напомним, что на Пхукете в настоящий момент действует метеорологическое предупреждение. Очередная копия предупреждения за подписью главы Метеорологического департамента Таиланда была опубликована сегодня утром. Предупреждение, в частности, включает рекомендацию капитанам морских судов осуществлять навигацию с осторожностью. Маломерные суда и техника не должны выходить в море.