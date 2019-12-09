Мужчина и женщина пропали в море на каяках у южного побережья Пхукета

На Пхукете начался очередной день поисков 26-летнего гражданина Польши и 23-летней гражданки Таиланда, не вернувшихся с морской прогулки на каяках. Мужчина и женщина пропали еще в субботу.

Новости Пхукета

Гражданин Польши Матеуш Юшкиевич и гражданка Таиланда Веракан Сириракон пропали в море у южного побережья Пхукета во второй половине дня 7 декабря. Мужчина и женщина вместе с друзьями арендовали несколько каяков на пляже Януй и отправились осматривать акваторию, однако на обратном пути отстали от остальных членов группы, позвонили им по телефону и сообщили, что не могут вернуться на пляж самостоятельно. Друзья пропавших добрались до берега около 18:30 и подняли тревогу. Больше на связь Матеуш и Веракан не выходили.

Майор туристической полиции Эккачай Сири заявил The Phuket News и «Новостям Пхукета» сегодня утром, что радиус зоны поисков уже расширен до 30 морских миль (55,5 км), то есть охватывает весь залив Пханг-Нга. К поисковой операции привлечены многочисленные лодки и вертолет.

Участники операции осматривают как поверхность моря, так и небольшие острова, куда могли выбраться Матеуш и Веракан. Впрочем, оптимистичных новостей у майора Сири пока нет.

«Мы уже осмотрели многие небольшие острова, находящиеся недалеко от побережья Пхукета, но их пока не нашли», – заявил сегодня утром майор.











