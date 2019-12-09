Войти | Создать аккаунт
ВАЛЮТА ПОГОДА FACEBOOK YOUTUBE ПОИСК

Мужчина и женщина пропали в море на каяках у южного побережья Пхукета

На Пхукете начался очередной день поисков 26-летнего гражданина Польши и 23-летней гражданки Таиланда, не вернувшихся с морской прогулки на каяках. Мужчина и женщина пропали еще в субботу.

Новости Пхукета

9 Декабря 2019, 12:59 PM
Мужчина и женщина пропали в море на каяках у южного побережья Пхукета. Фото: Туристическая полиция

Мужчина и женщина пропали в море на каяках у южного побережья Пхукета. Фото: Туристическая полиция

Мужчина и женщина пропали в море на каяках у южного побережья Пхукета. Фото: Туристическая полиция

Мужчина и женщина пропали в море на каяках у южного побережья Пхукета. Фото: Туристическая полиция

Мужчина и женщина пропали в море на каяках у южного побережья Пхукета. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Мужчина и женщина пропали в море на каяках у южного побережья Пхукета. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Мужчина и женщина пропали в море на каяках у южного побережья Пхукета. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Мужчина и женщина пропали в море на каяках у южного побережья Пхукета. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Мужчина и женщина пропали в море на каяках у южного побережья Пхукета. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Мужчина и женщина пропали в море на каяках у южного побережья Пхукета. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Мужчина и женщина пропали в море на каяках у южного побережья Пхукета. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Мужчина и женщина пропали в море на каяках у южного побережья Пхукета. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Гражданин Польши Матеуш Юшкиевич и гражданка Таиланда Веракан Сириракон пропали в море у южного побережья Пхукета во второй половине дня 7 декабря. Мужчина и женщина вместе с друзьями арендовали несколько каяков на пляже Януй и отправились осматривать акваторию, однако на обратном пути отстали от остальных членов группы, позвонили им по телефону и сообщили, что не могут вернуться на пляж самостоятельно. Друзья пропавших добрались до берега около 18:30 и подняли тревогу. Больше на связь Матеуш и Веракан не выходили.

Майор туристической полиции Эккачай Сири заявил The Phuket News и «Новостям Пхукета» сегодня утром, что радиус зоны поисков уже расширен до 30 морских миль (55,5 км), то есть охватывает весь залив Пханг-Нга. К поисковой операции привлечены многочисленные лодки и вертолет.

Участники операции осматривают как поверхность моря, так и небольшие острова, куда могли выбраться Матеуш и Веракан. Впрочем, оптимистичных новостей у майора Сири пока нет.

«Мы уже осмотрели многие небольшие острова, находящиеся недалеко от побережья Пхукета, но их пока не нашли», – заявил сегодня утром майор.





 

 

Have a news tip-off? Click here

Часть Лагуны останется без электричества 11 декабря
Американец покинул Таиланд после ссоры с подругой, в ходе которой вывихнул ей челюсть
Вторник, 10 декабря, будет нерабочим днем в Таиланде
Лонгтейл с туристами остался без рулевого и без двигателя в заливе Пханг-Нга
В тоннеле под кольцом Чалонга отвалился кусок облицовки
Пьяный водитель насмерть сбил мотоциклиста на Пхукете
Пхукетский пианист Иван Шарапов дал концерт в честь Дня отца в Бангкоке
Пхукет готовится к новогоднему наплыву туристов
Грузовик перевернулся на холме в Кароне
На пляже Карон произошла драка между туристом и персоналом ресторана
Моряки ВМФ Таиланда пришли на помощь яхте-участнице Кубка Короля
Нашедшие черепашьи яйца рыбаки получили денежное вознаграждение
Новую высоковольтную линию введут в строй сегодня
Бангла осталась на полчаса без света из-за взрыва электрооборудования на столбе
На Пхукете уничтожили 5696 единиц контрафактной продукции

 

SKYPARK
Thai Residential
QSI International School Phuket

 