Мужчина и женщина арестованы в Пхукет-Тауне за незаконный оборот наркотиков

Пхукетская полиция отчиталась об очередном успешном антинаркотическом рейде. В ходе операции у двух подозреваемых изъяли 121 таблетку метамфетамина (яба) и 68,7 г наркотика в кристаллической форме (я-айс).

Иккапоп Тхонгтуб

19 Июня 2019, 12:05 PM

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Как следует из сообщения полиции, 28-летняя Амонрат Сукчарон и 23-летний Эккасит Рахем были арестованы ночью 18 июля в одном из отелей на Phoonpon Rd, где снимали номер. Арест был произведен по наводке некого информатора, сообщившего полицейским, что пара может быть вовлечена в незаконный оборот наркотиков.

Полицейские обыскали отельный номер и изъяли обнаруженные там наркотики. Затем правоохранители допросили подозреваемых и выдвинулись в Патонг, где пара снимала еще одну комнату, где также хранились запрещенные препараты. Следом был досмотрен автомобиль подозреваемых, в котором те также прятали метамфетамин (сверток с наркотиками был обнаружен за крышкой бензобака).

В общей сложности полицейскими были изъяты 121 таблетка метамфетамина и 68,7 г метамфетамина в кристаллической форме. Амонрат Сукчарон и Эккаситу Рахему предъявили обвинения в незаконном хранении наркотических средств с целью продажи.