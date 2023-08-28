Мужчина арестован в Кату за убийство подруги, решившей с ним расстаться

Полиция Кату арестовала уроженца провинции Пхетчабун по имени Петай Хантаку, нанесшего смертельное ножевое ранение своей бывшей девушке в ходе неудачной попытки примирения. Мужчина приехал на Пхукет, чтобы уговорить женщину вернуться к нему, но получил отказ, после чего совершил убийство. О психическом здоровье господина Хантаку полиция ничего не сказала.

Иккапоп Тхонгтуб

Попытка примирения расставшейся пары из Пхетчабуна на Пхукете закончилась смертью женщины и арестом мужчины, ударившего ее ножом. Фото: Kathu Police

Попытка примирения расставшейся пары из Пхетчабуна на Пхукете закончилась смертью женщины и арестом мужчины, ударившего ее ножом. Фото: Kathu Police

Попытка примирения расставшейся пары из Пхетчабуна на Пхукете закончилась смертью женщины и арестом мужчины, ударившего ее ножом. Фото: Kathu Police

Попытка примирения расставшейся пары из Пхетчабуна на Пхукете закончилась смертью женщины и арестом мужчины, ударившего ее ножом. Фото: Kathu Police

Полиция Кату получила сообщение о конфликте между мужчиной и женщиной на обочине Wichit Songkran Rd. около 8:20 утра. Как позже выяснилось, речь шла о пошедшей против всех планов попытке примирения расставшейся пары.

Приехав на место событий у офиса визового агентства Phuket Visa 168, полицейские и спасатели обнаружили тяжело раненую госпожу Вимон Кетйю, уроженку Пхетчабуна в возрасте 30 лет. Женщину доставили в больницу, но спасти ее врачам не удалось.

Господин Петай Хантаку, также уроженец Пхетчабуна и бывший бойфренд госпожи Кетйю, был арестован на месте событий. На фотографиях видно, что у 32-летнего мужчины были обильно перепачканы в крови руки, но полиция не уточнила, пытался ли он остановить кровотечение у госпожи Кетйю или испачкался как-либо иначе.

Господина Хантаку доставили в полицейский участок Кату, но полиция не уточнила, по каким конкретно статьям будет возбуждено дело. В качестве ключевой улики был изъят хозяйственно-бытовой нож с 15-сантиметровым лезвием, который в полицейском отчете именуется «карманным».