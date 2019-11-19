Муж сбежал от жены с выигрышным лотерейным билетом

Полиция округа Пхра-Прадэнг приняла заявление 23-летней Порнтхиды Чамнанвет, которая сперва выиграла с супругом 6 млн бат в национальную лотерею, а затем лишилась билета. Мужчина отказался делить деньги поровну и ушел из дома вместе с билетом.

Новости Пхукета

19 Ноября 2019, 10:00 AM

Фото: Sutthiwit Chayutworakan / Bangkok Post

Как рассказала госпожа Чананвет, оказавшийся выигрышным лотерейный билет она приобрела с мужем* Виджаком Ваннапраситом в субботу, 9 ноября. Ровно через неделю, 16 числа, состоялся розыгрыш, и купленный парой билет с цифрами 017223 выиграл главный приз в размере 6 млн бат, пишет Bangkok Post.

Узнав о выигрыше, госпожа Чананвет и господин Ваннапрасит отправились в полицейский участок округа Пхра-Прадэнг, где сообщили о выигрыше, сфотографировались с билетом и внесли личные данные в поля на обратной стороне билета.

По словам госпожи Чананвет, изначально они договорились поделить деньги пополам, но через некоторое время мужчина передумал и заявил, что его подруге придется довольствоваться суммой в 2 млн, а ему нужны 4 млн.

На этом фоне между партнерами произошла ссора, в ходе которой господин Ваннапрасит заявил, что госпожа Чананвет вольна обращаться в суд, и ушел из дома вместе с билетом.

Информация о том, удалось ли полиции найти господина Ваннапрасита по горячим следам, в публикации Bangkok Post отсутствует.

*В статье Bangkok Post отсутствует информация о том, являются ли мужчина и женщина официальными супругами. При этом в тексте используются слова «муж» и «жена».