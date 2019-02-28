Музей культуры китайских переселенцев в Пхукет-Тауне

В самом центре Пхукет-Тауна пытливого туриста ждет Музей культуры китайских переселенцев, также известный как Peranakannitat Museum и Baba Museum.

Джейми Монк

Музей официально начал работать в мае 2017 года во время визита на Пхукет Принцессы Сириндхорн, но вскоре после торжественного открытия был вновь закрыт. Как выяснилось, все экспонаты, собранные к визиту Принцессы, были одолжен у местных жителей, а постоянной экспозиции еще не было. В течение года с небольшим я время от времени проверял, не открылся ли музей снова, и в сентябре прошлого года это произошло. Я застал Peranakannitat Museum открытым. И пусть в тот момент экспозиция была скромной, я сразу отметил два плюса – бесплатный вход и кондиционеры, что весьма актуально, если нужно передохнуть во время прогулки по Пхукет-Тауну. Причем сделать это с пользой.

Музей располагается в старинном здании на пересечении Phuket Rd. и Phang Nga Rd., построенном в начале 1900-х годов для пхукетского отделения Standard Chartered Bank, первого банка на острове, открывшегося в разгар оловянного бума. Одновременно через дорогу от банка возвели здание полицейского участка, также сохранившегося до наших дней (это всем известный дом с часовой башней).

Толкнув дверь, я шагнул с жары тайского дня в кондиционированную прохладу первого музейного зала, оказавшегося довольно пустым, если не считать фотографий Принцессы на стене и пары экспозиций (весьма впечатляющих, кстати!) старинной китайской мебели, посуды и других вещей. В дальней части зала располагалась стойка регистрации, у которой стояли и смотрели на меня во все глаза несколько молодых девушек, некоторые из которых были одеты в старинные платья перенакан (или баба/ньонья). Батюшки мои! Посетитель!

Одна из девушек неплохо говорила по-английски. Под ее руководством я оставил запись в гостевой книге и получил информационную брошюру, а заодно узнал, что за посещение музея платить не надо.

Я быстро осмотрел экспозицию в первом зале, где когда-то обслуживали посетителей банка, и заглянул во второй. Вход в него располагался прямо за стойкой регистрации, и по изначальному назначению это помещение являлось банковским хранилищем, на что наглядно указывала массивная дверь. Внутри оказалась небольшая экспозиция ювелирных изделий, и англоговорящая сотрудница музея даже рассказала мне немного о каждом из экспонатов.

Здесь я пожалуй, сделаю паузу и поясню смысл нескольких слов, которые употребил выше. Перанакан – это имя, которым называют людей смешанного тайско-малайского происхождения. И под малайским понимает отнюдь не «из Малайзии», а «с полуострова Малакка». Начало XIX века было временем массовой иммиграции из южного Китая, когда родные дома и в поисках лучшей доли покинули тысячи китайцев. Направились же переселенцы на юг и осели в итоге в Сингапуре, Малакке, на Пенанге и Пхукете. Большинство эмигрантов были мужчинами и на новом месте многие из них, разумеется, женились на местных женщинах. Значительное число эммигрантов принял наш Пхукет, где в те годы начинался расцвет оловянного промысла.

Иногда вместо слова перенакан используется синоним – баба/ньонья. Баба с ударением на последний слог – это потомки китайских переселенцев мужского пола, ньонья – женщины. Между прочим, каждый год на острове проходит такое событие как массовая китайская свадьба – Baba Wedding. И пару раз я посещал публичные мероприятия в рамках этого события.

От работающих в музее девушек я узнал, что на втором этаже здания располагается зона аудиовизуальных презентаций, которые проходят пять раз в день – в 10:00, 11:00, 13:30, 14:00 и 15:30. Что ж, на часах в тот момент было 12:30, в запасе у меня был час, и свободное время я решил провести за прогулкой по улочкам Старого города и ланчем. Благо, кафе и ресторанчиков местной кухни в исторической части Пхукет-Тауна множество.

Перекусив, я вернулся в музей, и девушки сразу проводили меня на второй этаж, откуда открывался прекрасный вид на улицу и здание через дорогу, в котором, как я уже говорил выше. Аудиовизуальная презентация проходила в нескольких небольших помещениях. Одна из девушек выступила в роли гида для меня и нескольких китайских туристов, присоединившихся к нам в середине первой части шоу.

Сама презентация представляла себе фильм, рассказывавший о китайцах, которые бежали из охваченных войной родных краев в поисках удачи и в итоге добрались до Пхукета после многих недель морского плавания. Вторая часть презентации была посвящена тому, как китайцы обустраивались на новом месте жительства. Возможно, фильм был бы неплох, но по некой причине показ велся без звука.

Затем нас ждали картины быта в классическом колониальном шопхаусе и рассказ об одежде ньяонья и местной кухне. На этом, собственно, все.

Конечно, музей мог бы содержать больше экспонатов. Некоторые моменты можно было бы доработать, к примеру, установить таблички с пояснениями тех или иных вещей. Однако в любом случае.... бесплатный вход и кондиционер!

Добавлю, что когда я знакомился с этим небольшим музеем, в соседнем здании полицейского участка продолжались работы по организации отдельной экспозиции с фотографиями и другими экспонатами. Думаю, что в этом году я снова загляну в музей и посмотрю, что изменилось и добавилось. Лично я очень люблю музеи.

Я понимаю, что туристы приезжают на Пхукет ради пляжей, и местные музеи в топ их предпочтений едва ли входят. Но в своем блоге я стараюсь рассказывать о чем-то, что выходит за пределы списка обычных достопримечательностей. К тому же, я всегда и всем рекомендуют заглянуть в Пхукет-Таун, и если вы окажетесь там, то почему бы не посмотреть еще и этот музей?

Джейми Монк – один из давних резидентов Пхукета, дайвер и блогер. Оригинальные заметки Джейми на английском языке с фотографиями ищите на jamie-monk.blogspot.com.