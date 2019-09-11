Мусоровоз спровоцировал крупную аварию на холме в Патонге

Полиция оштрафовала на 1 тыс. бат водителя мусоровоза, протаранившего десять других транспортных средств на спуске с холма в Патонге и спровоцировавшего серьезное затруднение движения на въезде в курортный город утром 10 сентября.

Сообщение об аварии с участием мусоровоза и десяти других транспортных средств поступило в полицию Патонга в 8:45 утра вторника, 10 сентября. Авария произошла на известном своей высокой аварийностью участке у храма Suwankiriwong Temple (Wat Patong).

Как указала в своем отчете лейтенант Квансиринат Тхайрат, виновником аварии был признан 51-летний водитель грузовика Хуанг Дамрат. Мужчина заявил полицейским, что у его автомобиля отказали тормоза, что и привело к масштабной аварии.

Согласно полицейскому отчету, в результате ДТП повреждения получили три микроавтобуса, пять легковых автомобилей и два пикапа. При этом среди водителей и пассажиров пострадавших не было.

Хуанг Дамрат был оштрафован на 1 тыс. бат за опасное вождение. При этом вопрос относительно компенсаций владельцам поврежденного транспорта еще предстоит решить.

Мусоровоз, которым управлял господин Дамрат, значится за муниципалитетом Камалы.