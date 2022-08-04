Муниципалитеты получили задачу заняться пляжной эрозией

Муниципалитеты острова и районные административные организации (OrBorTor) получили задачу изучить подведомственные территории на предмет эрозии почв в прибрежных зонах после того, как в Май-Кхао затопило часть Thepkrasattri Rd. у пляжа Сай-Кэу.

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Пляж Сай-Кэу во время шторма. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Пляж Сай-Кэу во время шторма. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Вопрос пляжной эрозии обсуждался 3 августа на совещании в пхукетском офисе Минприроды. Председательствовал вице-губернатор Пхукета Амнуай Пинсуван. Присутствовали также представители руководства нацпарка Sirinath National Park, регионального офиса Минприроды, административной организации тамбона (OrBorTor) Май-Кхао, административной организации провинции (OrBorJor), окружной управы Таланга.

Вице-губернатор Пинсуван подчеркнул важность контроля за пляжной эрозией, а также добавил, что распоряжение заняться вопросом исходит от губернатора Наронга Вунсиеу.

Отдельным пунктом проходил вопрос об оценке эрозии на пляже Сай-Кэу, где произошло затопление шоссе Thepkrasattri Rd. ввиду сочетания сильного шторма и так называемого «королевского прилива».

«Это сказалось на дорожном движении и создало угрозу как прибрежной территории, так и дорожному покрытию», – заявил господин Пинсуван.

В ходе встречи были озвучены следующие цифры за 2020 год (видимо, после этого наблюдения были приостановлены из-за того, что все внимание было переключено на коронавирус).

В 2020 года от эрозии пострадало 8,26 км пляжной линии. Серьезная эрозия была зафиксирована всего на 160 м, однако средняя – на 5,79 км, а легкая – на 2,3 км.

Местные власти получили распоряжение изучить состояние прибрежной линии на подведомственных территориях и доложить местному офису Минприроды, чтобы ведомство имело актуальную информацию.

Пхукетский офис Департамента скоростных магистралей получил распоряжение изучить состояние прибрежных дорог, включая состояние прилегающих к проезжей части территорий.

«Эта информация будет использована для оценки и возможного пересмотра текущих планов и проектов в сфере предотвращения дальнейшей эрозии и выработки решения проблемы на долгосрочной основе», – заявил вице-губернатор Пинсуван.