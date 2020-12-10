Муниципалитеты Пхукета собирают пожертвования для пострадавших от наводнений

Пхукетские муниципалитеты и административные организации тамбонов (OrBorTor) начали сбор продуктов и других вещей для пострадавших от наводнений жителей Накхон-Сри-Тхаммарата, Сураттхани и других южных провинций.

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В Патонге прием пожертвований осуществляется в находящемся при муниципалитете офисе Департамента чрезвычайных ситуаций (DDPM). Пожертвования принимаются ежедневно с 8:00 до 17:00. Дополнительную информацию можно получить по телефону 076-342600.

Муниципалитет Чалонга принимает пожертвования не у себя, а в здании, расположенном напротив районного полицейского участка на Chao Fa East Rd. Пожертвования принимаются с 8:00 до 20:30. Телефон для справок – 076-383775.

Муниципалитет Вичита организовал пункт приема продуктов питания и вещей первой необходимости в офисе Управления связей с общественностью и развития туризма. Пожертвования принимаются ежедневно с 8:30 до 16:30. Дополнительную информацию можно получить по телефону 076-525100.

Муниципалитет Раваи принимает пожертвования в своем офисе на набережной с 8:30 до 16:30 по будним дням. Телефон для справок – 076-613801.

Тем временем первая партия пожертвований, собранных в полицейских участках, отправилась в Накхон-Сри-Тхаммарат и Сураттхани. Колонна автомобилей выехала с Пхукета 8 декабря.

Комментируя отправку гуманитарного груза, шеф полиции Пхукета генерал-майор Порнсак Нуанну отметил, что помощь оказали как официальные лица, так и обычные местные жители.

«Эти пожертвования поднимут дух и помогут жертвам наводнений в Сураттхани и Накхон-Сри-Тхаммарате», – заявил генерал.





