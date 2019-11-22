Муниципалитет: Строительство обрушившейся автозаправки велось незаконно

Заместитель начальника полиции Таланга подполковник Тхиравата Лиамсуван предоставил прессе копию первоначального рапорта по факту обрушения конструкций строившейся в Срисунтхорне автозаправки. Согласно рапорту майора Вуттичая Тхонгкэу, строительство не было одобрено властями, и еще 6 ноября муниципалитет Срисунтхорна в письменной форме приказал остановить все работы.

Новости Пхукета

22 Ноября 2019, 05:29 PM

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

В рапорте майора Тхонгкэу также указывается, что владельцем строившейся автозаправки является компания Sai Sinamngen Co Ltd, управляющим директором которой значится некто Чучат Паласуван.

«В день происшествия господином Паласуваном для проведения работ были наняты два электрика, три стекольщика, а также четыре рабочих из Мьянмы для проведения работ с бетоном», – указал в рапорте майор Тхонгкэу.

Обрушившаяся постройка в документе названа одноэтажным офисным зданием с фундаментом на расширенном основании. Рухнувшая на рабочих крыша, согласно рапорту, представляла собой бетонную плиту толщиной в 15 см. Длину и ширину плиты майор Тхонгкэу не указал, но ранее сообщалось, что ее размеры составляли 10 м на 5 м.

Корреспондент The Phuket News и «Новостей Пхукета» связался по телефону с майором Тхонгкэу, но тот отказался отвечать на какие-либо вопросы касательно расследования. При этом информацию о том, что строительство велось незаконно подтвердил мэр Срисунтхорна Воравут Сонгйот.

«Я отдал распоряжение приостановить действие разрешения на строительство 6 ноября, однако они проигнорировал приказ и продолжали работать, пока не произошел этот несчастный случай, повлекший за собой гибель людей», – заявил мэр Сонгйот в телефонном разговоре с The Phuket News и «Новостями Пхукета».

«Муниципалитет подал в связи с этим заявление в полицию Таланга», – добавил он.

Господин Сонгйот не ответил на вопрос о том, почему не было предпринято никаких шагов, чтобы заставить строителей выполнить распоряжение муниципалитета до трагедии. На этом вопросе мэр Срисунтхорна просто прервал беседу с журналистом.