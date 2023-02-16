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Муниципалитет Раваи приглашает на ярмарку на набережной

Муниципалитет Раваи подтвердил проведение второй ярмарки из серии Lard Lae Le Chill Chill. Дебютное мероприятие проходило в прошлые пятницу и субботу.

Новости Пхукета

17 Февраля 2023, 07:00 AM
Афиша Lard Lae Le Chill Chill в Раваи. Фото: Rawai Municipality

Афиша Lard Lae Le Chill Chill в Раваи. Фото: Rawai Municipality

Афиша Lard Lae Le Chill Chill за неделю не изменилась. Жителей и гостей Пхукета по прежнему приглашают попробовать местную еду, а также прикоснуться к мудрости коренного населения Раваи. В частности, обещается культурно-развлекательно программа с этническими мотивами в виде народных песен и танцев морских цыган и бокса ка-йонг.

Ярмарка будет проходить два вечера – 17 и 18 февраля. В качестве места проведения указывается участок набережной у поворота к детскому центру Rawai Park. Как и в предыдущий раз, точное время начала ярмарки в афише отсутствует, так что желающим прикоснуться к мудрости жителей Раваи остается ориентироваться просто на вторую половину дня. Дебютная ярмарка началась еще до заката. 

Напомним, что также сегодня вечером стартуют рок-фестиваль на острове Сирэ (восточная окраина Пхукет-Тауна) и фестиваль двух провинций на мосту Сарасин (крайняя северная точка острова). Эти мероприятия будут трехдневными.

 

 

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