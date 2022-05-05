Муниципалитет Раваи предложил нуждающимся работу по благоустройству района

Пока Бангкок не дал ответа на идею губернатора Наронга Вунсиеу о централизованном найме безработных для благоустройства острова, местные муниципалитеты пытаются делать это своими силами.

Новости Пхукета

Многие жители Пхукета остро нуждаются в работе, а сам остров не менее сильно нуждается в рабочих руках для наведения порядка на улицах, на пляжах и в зеленых зонах. Фото: Муниципалитет Раваи

Многие жители Пхукета остро нуждаются в работе, а сам остров не менее сильно нуждается в рабочих руках для наведения порядка на улицах, на пляжах и в зеленых зонах. Фото: Муниципалитет Раваи

Многие жители Пхукета остро нуждаются в работе, а сам остров не менее сильно нуждается в рабочих руках для наведения порядка на улицах, на пляжах и в зеленых зонах. Фото: Муниципалитет Раваи

Многие жители Пхукета остро нуждаются в работе, а сам остров не менее сильно нуждается в рабочих руках для наведения порядка на улицах, на пляжах и в зеленых зонах. Фото: Муниципалитет Раваи

Многие жители Пхукета остро нуждаются в работе, а сам остров не менее сильно нуждается в рабочих руках для наведения порядка на улицах, на пляжах и в зеленых зонах. Фото: Муниципалитет Раваи

Многие жители Пхукета остро нуждаются в работе, а сам остров не менее сильно нуждается в рабочих руках для наведения порядка на улицах, на пляжах и в зеленых зонах. Фото: Муниципалитет Раваи

Во вторник, 3 мая, муниципалитет Раваи отчитался о том, что нашел возможность нанять на работы по благоустройству района пять групп временных сотрудников из числа лиц, не имеющих постоянного заработка на фоне туристического кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

Временные работники будут заниматься простым трудом по уборке и приведению в порядок улиц и тротуаров, ландшафтными работами, благоустройством прибрежной линии. Также предполагается расчистка естественного мусора на не благоустроенных зеленых территориях, что должно снизить угрозу пожаров.

Муниципалитет Раваи подчеркнул, что инициатива реализуется в рамках развития района как комфортного места для жизни, где сочетаются туристические достопримечательности мирового класса, живая природа, уникальная культура и технологии.