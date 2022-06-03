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Муниципалитет просит два дня не парковать машины на Phang Nga Rd

Муниципалитет Пхукет-Тауна предупредил о проведении работ по благоустройству на улице Phang Nga Rd. в выходные 4-5 июня. Городские власти просят не парковать автомобили на «левой» стороне улицы, чтобы рабочие могли привести в порядок тротуар и дренажную систему.

Новости Пхукета

3 Июня 2022, 02:25 AM
На Phang Nga Rd. планируется двухдневное благоустройство. Фото: Муниципалитет Пхукет-Тауна

На Phang Nga Rd. планируется двухдневное благоустройство. Фото: Муниципалитет Пхукет-Тауна

Улица Phang Nga Rd. является односторонней, поэтому под «левой» ее стороной официальные лица понимают левую по ходу движения транспорта, то есть северную. Там, в частности, находится отель On On, в котором снимались несколько сцен фильма «Пляж» с Леонардо Дикаприо.

Муниципалитет просит освободить тротуары и не парковать машины с 8:30 утра. Время окончания работ не приводится. Городские власти лишь указывают, что 4 июня будет благоустраиваться участок от Yaowarat Rd. до ресторана Khun Jeed Yod Phak, а 5 июня – от Khun Jeed Yod Phak до Chartered Bank.

Муниципалитет приносит извинения за возможные неудобства.

 

 

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