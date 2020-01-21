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Муниципалитет Пхукет-Тауна призвал жителей запасать воду

Муниципалитет Пхукет-Тауна обратился к жителям города с призывом держать в домах запасы воды на случай низкого напора в трубах или полного отключения водоснабжения на фоне принимаемых мер по экономии воды.

Новости Пхукета

21 Января 2020, 11:10 AM
Муниципалитет Пхукет-Тауна призвал жителей иметь в домах запасы воды. Фото: Муниципалитет Пхукет-Тауна

Муниципалитет Пхукет-Тауна призвал жителей иметь в домах запасы воды. Фото: Муниципалитет Пхукет-Тауна

Как пояснил муниципалитет, напор в трубах уже пришлось уменьшить для того, чтобы снизить расход воды домохозяйствами. Ограничения на подачу воды действуют с 9:00 до 17:00 и с 22:00 до 5:00. В часы утреннего и вечернего пиков потребления напор должен быть нормальным.

«Пхукет входит в ежегодный в сухой сезон, продолжающийся с января по май, а запасы в основных водохранилищах находятся на невысоком уровне», – пояснил муниципалитет.

«Муниципалитет также напоминает жителям о необходимости проверять состояние водопроводных труб в своих домохозяйствах, чтобы не допускать потери воды из-за утечек», – говорится в уведомлении городской администрации.

Сообщить о замеченной утечке можно на круглосуточную горячую линию 076-211130.

Отметим, что на прошлой неделе глава пхукетского офиса Управления водоснабжения (PWA) Грайсорн Махамад прямо заявил, что на острове недостаточно воды на весь 2020 год. На этом фоне уже было сокращено водоснабжение Патонга и тамбона Вичит.

 

 

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