Муниципалитет Патонга опубликовал правила посещения пляжа

Муниципалитет Патонга опубликовал правила посещения городского пляжа в условиях «новой нормальности».

Новости Пхукета

19 Июня 2020, 01:03 PM

Ношение маски на пляже в Патонге является обязательным. Фото: Муниципалитет Патонга

Правила посещения пляжа были опубликованы на странице муниципалитета в Facebook сегодня (19 июня) после полудня. Базовых правил пять:

1. Постоянно быть в маске;

2. Протирать руки антисептиком на спиртовой основе;

3. Не участвовать в групповых занятиях спортом и другой подобной активности;

4. Соблюдать социальное дистанцирование (1,5 м);

5. Не устраивать групповых пикников.

В публикации муниципалитета Патонга не указывается, какие санкции могут быть применены к нарушителям вышеуказанных правил. При этом только за отсутствие маски при нахождении в общественном месте на Пхукете предусмотрен штраф в размере до 20 тыс. бат.

Отметим, что ранее на этой неделе министр внутренних дел Таиланда Анупонг Паоджинда провел видеоконференцию с губернаторами всех провинций страны и отдал распоряжение обеспечить соблюдение мер «новой нормальности» в различных заведениях и местах. Пляжи были упомянуты отдельно.

«Все места, которым было разрешено открыться, должны иметь как минимум одну точку проверки состояния здоровья людей, должны обеспечивать социальное дистанцирование и иметь антисептики для посетителей. Все посетители должны носить защитные маски и регистрироваться через сервис Thai Chana на входе. Все это – новая нормальность. Когда в будущем мы откроем границы нашей страны, иностранцам также будет нужно строго соблюдать все эти правила», – заявил господин Паоджинда.