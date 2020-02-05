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Муниципалитет Чернг-Талей отключил от водоснабжения 11 юрлиц на фоне дефицита воды

Муниципалитет тамбона Чернг-Талей полностью прекратил водоснабжение 11 потребителей-юрлиц на фоне дефицита пресной воды. При этом сами отключенные, согласно заявлению муниципалитета, отнеслись к ситуации с пониманием и согласились за свой счет закупать воду.

5 Февраля 2020, 01:11 PM
Главное водохранилище центральной части Пхукета остается пустым с прошлого сезона, местным властям приходится полагаться на альтернативные источники воды.

Главное водохранилище центральной части Пхукета остается пустым с прошлого сезона, местным властям приходится полагаться на альтернативные источники воды.

Как заявил глава управления водоснабжения при муниципалитете Чернг-Талей Трайпум Мусиккарат, с 1 февраля была прекращена подача пресной воды компаниям STC Service Cd, Sapphire Resort Management Co Ltd, Richmond Construction Co Ltd, Sai Taan Villa, Oceanstone, Diamond Condominium, Samcom Co Ltd, Green Elephant Sanctuary Park, Pirate Girl Co Ltd, Baan Mandala Сondominium и Baan Mandala Arnalia Villas.

Господин Мусиккарат заявил, что все указанные юрлица являются крупными потребителями воды, но при этом располагают средствами, чтобы самостоятельно закупить ее, тогда как для муниципалитета приоритетом сейчас является снабжение домохозяйств.

Как отметил господин Мусиккарат, перечисленные компании были заранее проинформированы о дефиците воды и согласились помочь муниципалитету.

«Мы пытаемся сохранить воду для обеспечения потребностей людей так долго, как возможно. У местных жителей нет денег на закупку воды, а у владельцев перечисленных компаний есть», – заявил чиновник.

Добавим, что с 28 января муниципалитет Чернг-Талей также был вынужден пойти на ночные отключения водоснабжения (с 22:00 до 5:00) для всех потребителей. Как отметил господин Мусиккарат, ограничения касаются только территории под управлением самого муниципалитета и не распространяются на районы, которыми управляет административная организация тамбона (OrBorTor)

«В настоящий момент мы не можем сказать, когда водоснабжение будет нормализовано. Мы просто ждем прихода сезона дождей», – заявил господин Мусиккарат.

 

 

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