Муниципалитет тамбона Чернг-Талей выл вынужден ввести жесткие лимиты на обеспечение жителей пресной водой. С 6 марта центральное водоснабжение в части тамбона осуществляется лишь в течение четырех часов в сутки – с 17:00 до 21:00.

Новости Пхукета

9 Марта 2020, 10:19 AM

Муниципалитет Чернг-Талей ограничил водоснабжение четырьмя часами в сутки. Фото: Муниципалитет Чернг-Талей

Как заявил господин Трайпу Мусиккарат, отвечающий в муниципалитет Чернг-Талей за вопросы водоснабжения, вода в жилые дома и офисы подается лишь в период с 17:00 до 21:00. За это время жители должны успеть заполнить баки и другие емкости на сутки вперед.

«Муниципалитету Чернг-Талей приходится закупать пресную воду у частного поставщика, а он может обеспечить лишь около 1 тыс. кубометров в день. Это означает, что мы можем поставлять воду через водопроводную сеть только в течение четырех часов. Впрочем, этого должно достаточно для людей, при условии, что у них имеются баки для воды в домах», – пояснил господин Мусиккарат.

«Мы выбрали временной промежуток между 17:00 и 21:00 по той причине, что в это время большинство людей уже не работают и находятся дома», – добавил он.

По словам господина Мусиккарата, ограниченное водоснабжение позволит муниципалитету продержаться до начала сезона дождей. Жителям, оставшимся полностью без водоснабжения, воду доставляют автоцистернами. Заказать доставку можно по телефону 076-325225.

Отметим, что ограничения водоснабжения касаются лишь той части тамбона Чернг-Талей, за которую отвечает муниципалитет. В части, подведомственной адмнистративной организации тамбона (OrBorTor) Чернг-Талей, водоснабжение организовано независимо.