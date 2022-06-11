MRTA озвучила предлагаемые тарифы на проезд по пхукетской железной дороге

Сбор мнений проводится онлайн через форму, размещенную на сайте MRTA: www.mrta.co.th/phuket-form/index.html. Высказаться может любой желающий, из личных данных требуется только адрес электронной почты для обратной связи.
Респондентов просят указать, где они живут и сколько времени обычно тратят на поездки на Пхукете, а также каким транспортом пользуются. Судя по всему, имеются в виду некие регулярные маршруты, такие как поездка на работу и с работы домой.
Затем MRTA предлагает оценить в формате «согласен / не согласен» предварительную схему тарифов на пользование легкой железной дорогой, открытие которой запланировано на 2026 год.
Для целей тарификации MRTA предлагает разделить всю ветку на две части – загородную и городскую. В загородную будут входить все остановки от Тха-Чат-Чай или аэропорта до автовокзала в Рассаде, в городскую – остановки от автовокзала до пирса в Чалонге.
Предложенная схема тарификации следующая:
- Загородная зона – 50 бат.
- Городская зона – 15 бат при (1-8 остановок), 20 бат (9-14 остановок).
- Полный маршрут – 50 бат.
Участникам опроса предлагается дать простой ответ: поддерживают они такую схему тарификации или нет.
Также MRTA интересуется отношением жителей к идее расширить первую фазу проекта и сразу проложить ветку до крайней северной точки острова, добавив станции Phuket Gateway и Тха-Чат-Чай. Ведомство отмечает, что это предложение связано с тем, что Пхукет претендует на проведение Всемирной специализированной выставки 2028 года, гостя которой понадобится удобный общественный транспорт.
Вопрос тот же, что и с тарифами: поддерживает ли респондент предложение или нет. Впрочем, в опросе есть отдельное поле для указания личных пожеланий и предложений, в котором можно конкретизировать свой ответ.
Легкая железная дорога на Пхукете
Анонсированный более десятилетия назад проект рельсовой системы скоростного общественного транспорта на Пхукете предусматривает прокладку линии легкой железной дороги от Тха-Нуна в провинции Пханг-Нга в Пхукет-Таун и к кольцу Чалонга с ответвление к международному аэропорту.
Ветка должна пройти с севера на юг через весь остров и снять часть нагрузки с шоссе Thepkrasattri Rd., являющегося основной транспортной артерией острова. При этом на значительной части маршрута железная дорога должна пролегать по самой Thepkrasattri Rd., непосредственно по разделительной полосе, где сейчас высажены пальмы и другие деревья.
В текущем его виде проект легкой железной дороги предполагает использование на линии низкопольных трамваев шириной 2,4-2,65 м и длиной 30-40 м. Впрочем, обсуждаются различные варианты: подвижной состав с металлическими колесами или с покрышками, автономные автобусы и так далее. Официальные лица свободно именуют предлагаемый транспорт и железной дорогой, и трамваем, и даже иногда монорельсом.
На линии должно быть 23 остановки, если ветка будет начинаться от КПП Тха-Чат-Чай и 21 остановка, если крайней северной точкой будет аэропорт. Список станций выглядит следующим образом:
- Тха-Чат-Чай
- Phuket Gateway
- Аэропорт
- Муанг-Май
- Muang Thalang School
- Таланг
- Памятник Героиням
- Ко-Кэу
- Автовокзал
- Phuket Rafabhat University
- Тунг-Ка
- Старый Город
- Часовая башня
- Банг-Ньеу
- Библиотека
- Сапан-Хин
- Сакдидет
- Даорунг
- Вичит
- Chao Fa East Rd.
- Палай
- Коктанод
- Чалонг
Проект прокладки участка легкой железной дороги в Пхукет-Тауне предполагает, что некоторые из городских улиц придется сделать односторонними. Также необходимо будет организовать парковки у остановочных пунктов, включая большую парковку на 200 машин и 500 мотоциклов у кольца Чалонга. Станцию в аэропорту планируется сделать надземной, в Таланге – подземной.
На общественных слушаниях в конце 2021 года было объявлено, что прокладка легкой железной дороги должна начаться в 2023 году. Первых пассажиров новый транспорт примет, как ожидается, в 2026 году.
Пока что реализация первой фазы в ее оригинальном виде (из аэропорта в Чалонг) оценивается в 35 млрд, а бюджет второй фазы (из Тха-Нуна в аэропорт, включая Тха-Чат-Чай и Phuket Gateway) еще не озвучен.