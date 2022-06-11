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MRTA озвучила предлагаемые тарифы на проезд по пхукетской железной дороге

Управление скоростного общественного транспорта (MRTA) начало сбор мнений публики по двум вопросам, касающимся проекта легкой железной дороги на Пхукете. Респондентам предлагается оценить предварительную схему тарифов на проезд, а также дать отзыв на предложение сразу продлить ветку до моста, ведущего с Пхукета на материк, не дожидаясь второй фазы проекта.

Новости Пхукета

11 Июня 2022, 03:35 PM
Предлагаемая сетка тарифов для пхукетской железной дороги. Изображение: MRTA

Предлагаемая сетка тарифов для пхукетской железной дороги. Изображение: MRTA

Предлагаемый маршрут пхукетской железной дороги. Изображение: MRTA

Предлагаемый маршрут пхукетской железной дороги. Изображение: MRTA

Приглашение на участие в онлайн-опросе. Изображение: MRTA

Приглашение на участие в онлайн-опросе. Изображение: MRTA

Сбор мнений проводится онлайн через форму, размещенную на сайте MRTA: www.mrta.co.th/phuket-form/index.html. Высказаться может любой желающий, из личных данных требуется только адрес электронной почты для обратной связи.

Респондентов просят указать, где они живут и сколько времени обычно тратят на поездки на Пхукете, а также каким транспортом пользуются. Судя по всему, имеются в виду некие регулярные маршруты, такие как поездка на работу и с работы домой.

Затем MRTA предлагает оценить в формате «согласен / не согласен» предварительную схему тарифов на пользование легкой железной дорогой, открытие которой запланировано на 2026 год.

Для целей тарификации MRTA предлагает разделить всю ветку на две части – загородную и городскую. В загородную будут входить все остановки от Тха-Чат-Чай или аэропорта до автовокзала в Рассаде, в городскую – остановки от автовокзала до пирса в Чалонге.

Предложенная схема тарификации следующая:

  • Загородная зона – 50 бат.
  • Городская зона – 15 бат при (1-8 остановок), 20 бат (9-14 остановок).
  • Полный маршрут – 50 бат.

Участникам опроса предлагается дать простой ответ: поддерживают они такую схему тарификации или нет.

Также MRTA интересуется отношением жителей к идее расширить первую фазу проекта и сразу проложить ветку до крайней северной точки острова, добавив станции Phuket Gateway и Тха-Чат-Чай. Ведомство отмечает, что это предложение связано с тем, что Пхукет претендует на проведение Всемирной специализированной выставки 2028 года, гостя которой понадобится удобный общественный транспорт.

Вопрос тот же, что и с тарифами: поддерживает ли респондент предложение или нет. Впрочем, в опросе есть отдельное поле для указания личных пожеланий и предложений, в котором можно конкретизировать свой ответ.

Легкая железная дорога на Пхукете

Анонсированный более десятилетия назад проект рельсовой системы скоростного общественного транспорта на Пхукете предусматривает прокладку линии легкой железной дороги от Тха-Нуна в провинции Пханг-Нга в Пхукет-Таун и к кольцу Чалонга с ответвление к международному аэропорту.

Ветка должна пройти с севера на юг через весь остров и снять часть нагрузки с шоссе Thepkrasattri Rd., являющегося основной транспортной артерией острова. При этом на значительной части маршрута железная дорога должна пролегать по самой Thepkrasattri Rd., непосредственно по разделительной полосе, где сейчас высажены пальмы и другие деревья.

В текущем его виде проект легкой железной дороги предполагает использование на линии низкопольных трамваев шириной 2,4-2,65 м и длиной 30-40 м. Впрочем, обсуждаются различные варианты: подвижной состав с металлическими колесами или с покрышками, автономные автобусы и так далее. Официальные лица свободно именуют предлагаемый транспорт и железной дорогой, и трамваем, и даже иногда монорельсом.

На линии должно быть 23 остановки, если ветка будет начинаться от КПП Тха-Чат-Чай и 21 остановка, если крайней северной точкой будет аэропорт. Список станций выглядит следующим образом:

  • Тха-Чат-Чай
  • Phuket Gateway
  1. Аэропорт
  2. Муанг-Май
  3. Muang Thalang School
  4. Таланг
  5. Памятник Героиням
  6. Ко-Кэу
  7. Автовокзал
  8. Phuket Rafabhat University
  9. Тунг-Ка
  10. Старый Город
  11. Часовая башня
  12. Банг-Ньеу
  13. Библиотека
  14. Сапан-Хин
  15. Сакдидет
  16. Даорунг
  17. Вичит
  18. Chao Fa East Rd.
  19. Палай
  20. Коктанод
  21. Чалонг

Проект прокладки участка легкой железной дороги в Пхукет-Тауне предполагает, что некоторые из городских улиц придется сделать односторонними. Также необходимо будет организовать парковки у остановочных пунктов, включая большую парковку на 200 машин и 500 мотоциклов у кольца Чалонга. Станцию в аэропорту планируется сделать надземной, в Таланге – подземной. 

На общественных слушаниях в конце 2021 года было объявлено, что прокладка легкой железной дороги должна начаться в 2023 году. Первых пассажиров новый транспорт примет, как ожидается, в 2026 году.

Пока что реализация первой фазы в ее оригинальном виде (из аэропорта в Чалонг) оценивается в 35 млрд, а бюджет второй фазы (из Тха-Нуна в аэропорт, включая Тха-Чат-Чай и Phuket Gateway) еще не озвучен.

 

 

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