МРОТ в Таиланде вырастет на 5% с 1 октября

Минимальный размер оплаты труда в Таиланде будет увеличен примерно на 5% с 1 октября, чтобы помочь гражданам страны «справиться с продолжающимся негативным эффектом пандемии COVID-19». Решение было принято 26 августа.

Новости Пхукета

МРОТ в Таиланде не менялся с 2020 года, то есть на протяжении всей пандемии коронавируса. При этом в нынешнем году страна столкнулась с почти рекордной для себя инфляцией (на уровне 14-летнего максимума), что заметно подняло стоимость жизни в стране.

Размер минимальной дневной зарплаты в Таиланде варьируется от провинции к провинции. Самый высокий уровень установлен для Пхукета и Чонбури (включая Паттайю) – 336 бат, самый низкий действует в Наратхивате, Паттани и Яле – 313 бат, напоминает Bangkok Post.

С 1 октября диапазон МРОТ будет составлять от 328 бат (Яла, Паттани, Наратхиват, Нан и Удон-Тхани) до 354 бат (Пхукет, Чонбури и Районг). Всего будет девять групп провинций с разными уровнями зарплат.

В абсолютном выражении больше всего вырастут зарплаты в Бангкоке – с 331 бата до 353 бат, наименее заметным будет повышение в Удон-Тхани и Нане – с 320 до 328 бат.

Bangkok Post отмечает, что решение было единогласно принято всеми членами Комитета по заработным платам, в состав которого входят представители правительства, ассоциаций работодателей и объединений работников. При этом финальное обсуждение вопроса вопроса 26 августа продолжалось пять часов.

Для вступления решения в силу также нужно, чтобы его одобрил кабинет министров. Это должно произойти на следующей неделе.