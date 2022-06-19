Мототаксисты избили конкурента на пляжной дороге в Патонге

Полиция расследует уличную драку на пляжной дороге в Патонге, где группа мототаксистов избила таксиста, планировавшего подобрать пассажира «на их месте». Сам пострадавший в полицию пока не обратился, но другие участники уже явились в участок и дали показания. Сама полиция пока молчит.

Иккапоп Тхонгтуб

О драке, произошедшей после полуночи 18 июня на Thaweewong Rd. стало известно из социальных сетей. Инцидент был снят авторегистратором проезжавшей по улице машины и выложен водителем в сеть. При этом сама драка проходила прямо напротив офиса Иммиграционного бюро в Патонге (входит в структуру Королевской полиции Таиланда) и в 200 м от полицейского пункта на выходе с Bangla Rd.

В ролике видно, как мужчины, одетые в синие жилетки водителей мототакси, избивают некого человека прямо на дороге. На обочине стоят припаркованные тук-туки, место событий однозначно опознается как участок пляжной дороги напротив офиса Иммиграционного бюро.

Позже в тот же день тайские интернет-сми сообщили о том, что несколько участников избиения явились в полицию и рассказали, что ночью действительно произошел конфликт между местными водителями мототакси и конкурентом «не из их очереди», который планировал подобрать пассажира.

О самом пассажире ничего неизвестно, равно как и о пострадавшем мототаксисте. Он пока не подал заявления в полицию.

Тайские СМИ также сообщили о том, что шеф полиции Пхукета генерал-майор Сермпхан Сириконг поставлен в известность об инциденте. Офицер подтвердил, что ему сообщили о драке, и он отдал полиции Патонга расследовать этот случай. Официального заявления ни центральный офис полиции Пхукета, ни участок в Патонге пока не опубликовали.