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Мототаксист погиб в дорожной аварии в Чалонге

Гражданин Таиланда погиб в аварии с участием шести транспортных средств, произошедшей 1 марта в Чалонге. По предварительной версии полиции, ДТП мог спровоцировать пьяный водитель пикапа.

Иккапоп Тхонгтуб

4 Марта 2019, 09:33 AM
Фото: Муниципалитет Чалонга

Фото: Муниципалитет Чалонга

Полиция Чалонга получила сообщение о ДТП в районе храма Wat Tai на шоссе Chao Fa East Rd. около 13:50 пятницы, 1 марта. На месте событий полицейские и спасатели обнаружили четыре поврежденных автомобиля и два мотоцикла.

Согласно полицейскому отчету, наиболее серьезно пострадал водитель мотоциклетного такси, имя которого на момент подготовки материала известно не было. К моменту прибытия спасателей у мужчины еще прощупывался слабый пульс, но к моменту доставки в центр неотложной помощи в Чалонге мотоциклист уже скончался. Его пассажирка также получила травмы, но полиция охарактеризовала их как не слишком серьезные.

Согласно предварительной версии событий, аварию спровоцировал 31-летний водитель пикапа Toyota Hilux Мукпон Атичон. Пикап мужчины сперва протаранил стоявшее на светофоре мототакси, а затем врезался в хэчбек Toyota Yaris на полосе встречного движения. В ходе ДТП также были поврежены еще две машины и мотоцикл.

Полицейские указали, что господин Атичон показался им нетрезвым и был доставлен в полицейский участок для проверки на алкоголь. Результаты теста пока неизвестны.

 

 

 

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