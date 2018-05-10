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Мототаксист из Чалонга задержан за ограбление туриста

Полиции потребовалось не больше суток, чтобы установить личность мототаксиста, ограбившего туриста в Раваи, а затем задержать подозреваемого.

Иккапоп Тхонгтуб

10 Мая 2018 14:13:54

Фото: Иккапоп Тхонгтуб
Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Водитель двухколесного такси Тхапапон Сукджам был задержан около 4:00 утра среды, 9 мая, ровно через сутки после того, как он ограбил австралийца Стивена Кеннеди, которого подвозил из ночного клуба в Раваи до отеля в том же районе острова.

Как рассказал шеф полиции Чалонга полковник Пакайот Танонгсак, преступление было совершено около 4:00 утра 8 мая. 48-летний таксист подобрал пассажира-иностранца у ночного клуба в Раваи и отвез его к месту назначения. В качестве платы за проезд 39-летний турист передал таксисту банкноту в 100 австралийских долларов (около 2400 бат) и попросил сдачу, но водитель в сдаче отказал.

Между таксистом и иностранцев началась драка, в ходе которой таец вырвал принадлежащую туристу сумку и скрылся. В сумке находились наличные (еще 100 долларов Австралии и 1280 бат), кредитные карты и смартфон iPhone 6.

Шеф полиции Чалонга не уточнил, почему иностранец решил расплатиться крупной долларовой банкнотой, если у него имелись наличные баты. Также неизвестно, был ли пассажир трезв, и как именно проходило общение двух мужчин перед началом драки.

После задержания Тхапапон Сукджам признал выдвинутые против него обвинения, но заявил, что за прошедшие с момента преступления сутки успел продать мобильный телефон и потратить все деньги. Дело против Тхапапона возбуждено по статье о грабеже.

В ходе общения с журналистами шеф полиции Чалонга не коснулся вопроса о том, планируют ли его сотрудники провести проверку в отношении заведения, откуда таксист забирал пассажира и которое, судя по всему, было открыто после полуночи, что запрещено законом.

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