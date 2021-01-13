Моторная лодка затонула у побережья Пхукета

Как рассказал подполковник морской полиции Пхукета Джирают Нийомдет, небольшая моторная лодка с рулевым и тремя пассажирами затонула примерно в семи морских милях к западу от побережья Пхукета. Все находившиеся на борту лица были в спасательных жилетах, а их мобильные телефоны были герметично упакованы.
Потерпевшие кораблекрушение смогли воспользоваться мобильной связью и вызвать помощь. На сигнал откликнулась и морская полиция, и местные рыбаки, которые в течение часа обнаружили оказавшихся в воде людей.Медицинска помощь никому из них не потребовалась.