Моторная лодка у Майтона затонула из-за халатности команды

Пхукетское командование Центра обеспечения национальных интересов на море (ThaiMECC 3) опубликовало хронологию инцидента со «спидботом», едва не затонувшим у острова Майтон во время морской рыбалки в ночь с 23 на 24 августа. Лодка оказалась вовсе не спидботом, а маломерной моторкой. По-настоящему затонуть ей не позволила глубина моря в месте нахождения, а причиной всех событий стала банальная халатность экипажа, нарушившего центровку плавсредства во время ужина. Все это следует из отчета, опубликованного еще утром 24 августа на странице ThaiMECC 3 в Facebook.

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Пресс-служба ThaiMECC 3 подтвердила, что сигнал бедствия поступил в 22:30 вечера 23 августа, как и сообщила Морская полиция. На на помощь рыбакам, действительно, был направлен патрульный катер Т272 входящий в состав третьего командования ВМФ. Впрочем, никакой угрозы жизням людей не было, а вся спасательная операция заключалась в ночной буксировке безымянной малогабаритной моторки от пляжа на Майтоне до пирса в Чалонге.

Согласно отчету ThaiMECC 3, группа из четырех или пяти человек (в первой части отчета говорится о четырех мужчинах и женщине) отправились рыбачить у Майтона в районе полудня 23 августа и должна была вернуться в Чалонге к полуночи. Судно рыбаков, действительно, фигурирует в отчете как speedboat, но по фото понятно, что это совсем небольшая моторная лодка, а не туристический катер на несколько десятков человек.

Неприятности у рыбаков начались вечером, когда они уселись поужинать на борту. Лодка стояла на якоре у восточного побережья Майтона на небольшой глубине, море было спокойным, но рыбаки банально нарушили центровку плавсредства, когда всей компанией собрались на корме (в этой части отчета фигурируют уже трое мужчин и женщина). В итоге лодка зачерпнула воду, которая заодно залила двигатель.

Спохватившись и прервав трапезу, люди вытолкали лодку на берег, но вычерпать воду было нечем. В итоге рыбаки сообщили о неприятности родственникам на берегу, а те подняли по тревоге профильные ведомства, включая Центр обеспечения национальных интересов на море и Военно-морской флот Таиланда.

Прибывшие моряки помогли с откачкой воды, но завести мотор не смогли. В итоге примерно к 3:00 ночи было принято решение просто отбуксировать многострадальное плавсредство к пирсу в Чалонге, что и было сделано к 5:00 утра. Рыбаки после этого должны были явиться в полицейский участок Вичита.