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Моторная лодка едва не затонула на морской рыбалке у побережья Пхукета

Морская полиция и ВМФ Таиланда вовремя успели на помощь рыбаками, моторная лодка которых начала тонуть вечером 23 августа недалеко от острова Майтон к юго-востоку от Пхукета. Спасательной команде удалось предотвратить затопление судна, находившиеся на борту пять человек были доставлены на Майтон, а утром 24 августа – на Пхукет. Причина происшествия пока не названа.

Иккапоп Тхонгтуб

24 Августа 2023, 02:06 PM
Спидбот едва не затонул у острова Майтон вечером 23 августа. Причина происшествия неизвестна. Фото: Phuket Marine Police

Спидбот едва не затонул у острова Майтон вечером 23 августа. Причина происшествия неизвестна. Фото: Phuket Marine Police

Спидбот едва не затонул у острова Майтон вечером 23 августа. Причина происшествия неизвестна. Фото: Phuket Marine Police

Спидбот едва не затонул у острова Майтон вечером 23 августа. Причина происшествия неизвестна. Фото: Phuket Marine Police

Спидбот едва не затонул у острова Майтон вечером 23 августа. Причина происшествия неизвестна. Фото: Phuket Marine Police

Спидбот едва не затонул у острова Майтон вечером 23 августа. Причина происшествия неизвестна. Фото: Phuket Marine Police

Спидбот едва не затонул у острова Майтон вечером 23 августа. Причина происшествия неизвестна. Фото: Phuket Marine Police

Спидбот едва не затонул у острова Майтон вечером 23 августа. Причина происшествия неизвестна. Фото: Phuket Marine Police

Спидбот едва не затонул у острова Майтон вечером 23 августа. Причина происшествия неизвестна. Фото: Phuket Marine Police

Спидбот едва не затонул у острова Майтон вечером 23 августа. Причина происшествия неизвестна. Фото: Phuket Marine Police

Спидбот едва не затонул у острова Майтон вечером 23 августа. Причина происшествия неизвестна. Фото: Phuket Marine Police

Спидбот едва не затонул у острова Майтон вечером 23 августа. Причина происшествия неизвестна. Фото: Phuket Marine Police

Спидбот едва не затонул у острова Майтон вечером 23 августа. Причина происшествия неизвестна. Фото: Phuket Marine Police

Спидбот едва не затонул у острова Майтон вечером 23 августа. Причина происшествия неизвестна. Фото: Phuket Marine Police

Морская полиция приняла сигнал бедствия от отправившихся на морскую рыбалку людей около 22:30 вечера. На помощь моторной лодке, которая по некой причине начала набирать воду, были направлены катер морской полиции и катер ВМФ Таиланда.

Отыскав лодку, моряки приняли на борт рыбаков и доставили их на остров Майтон, рядом с которым разворачивались события. Сейчас все они уже находятся на Пхукете.

Причина, по которой лодка начала набирать воду, пока не названа. Борьба за ее спасение, впрочем, завершилась успешно – помпы на катерах морской полиции и ВМФ без проблем справились с откачкой воды. Официальные лица не уточнили, куда именно было отбуксировано плавсредство после инцидента.

 

 

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