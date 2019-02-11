Мотопрокат оштрафован на 2 тыс. бат после гибели подростка на арендованном скутере

Полиция Камалы подтвердила факт привлечения к ответственности мотопроката, на скутере из которого 24 января разбился 17-летний британец Энтони Райан. По факту произошедшего также было проведено совещание с участием туристической полиции острова, представителей местного отделения Департамента наземного транспорта и одного из вице-губернаторов.

Новости Пхукета

11 Февраля 2019, 11:37 AM

Фото: Служба спасения Камалы

Турист из Великобритании Энтони Райан погиб на дороге, соединяющей Камалу и Патонг, вечером 24 января. По неустановленной причине юноша не справился с управлением скутером Honda Zoomer-X, вылетел на полосу встречного движения и столкнулся с микроавтобусом. От полученных травм молодой британец скончался (см. здесь).

Руководивший расследование ДТП подполковник Йоссапхат Суваннасит из полиции Камалы подтвердил «Новостям Пхукета», что после аварии полицейские оштрафовали мотопрокат, которому принадлежал скутер.

«Владелец мототпроката был оштрафован на 2 тыс. бат. Прокаты, сдающие технику лицам без действительных водительских прав нужных категорий, штрафуются на 2 тыс. бат», – заявил подполковник Суваннасит.

При этом офицер добавил, что, согласно заявлению оператора проката, скутер был арендован не лично Райаном, а другим лицом, «предъявившим действительные водительские права и арендовавшим два мотоцикла для себя и 17-летнего Райана».

Подполковник Суваннасит не пояснил, как факт выписывания штрафа соотносится с этим заявлением, но добавил, что мотопрокат сейчас продолжает вести бизнес.

«Это небольшой прокат в Патонге. Я не могу вспомнить его название», – заявил подполковник.

В прошлом году полиция и официальные лица трижды объявляли кампанию по борьбе со сдачей в аренду техники лицам, не имеющим действующих водительских прав нужных категорий.

Сперва об этом было объявлено в апреле, затем еще дважды – в феврале и ноябре. Отдельное внимание полиция и руководство провинции обещали уделять именно мотопрокатам. Согласно официальным заявлениям, злостным нарушителям должен был грозить отзыв лицензий на ведение бизнеса.

Капитан туристической полиции Эккачай Сири рассказал «Новостям Пхукета», что в прошлую среду, 6 февраля, гибель Энтони Райана обсудили на встрече с вице-губернатором Супотом Ротрыангом На-Нонгкхаем и представителями Департамента наземного транспорта. Впрочем, комментарий капитана Сири не пролил свет на то, что официальные лица намерены делать в данной сфере.

«Во-первых, прокат сдал мотоциклы в аренду по предъявлению лишь водительского удостоверения без паспорта, тогда как для аренды транспорта требуются оба документа. Во-вторых, оператор проката поднял вопрос о компенсации за повреждение скутера. Это серая зона, позволяющая туристам избегать ответственности», – заявил капитан Сири.

Вице-губернатор Супот Ротрыанг На-Нонгкхай добавил, что для снижения числа ДТП оператор должны в обязательном порядке убеждаться, что их клиенты знают правила дорожного движения и понимают важность их соблюдения.

При этом других важных вопросов (к примеру, страховки у сдаваемых скутеров) участники совещания не коснулись.