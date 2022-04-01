Мотофестиваль Phuket Bike Week пройдет в мае в Май-Кхао

Легендарный пхукетский мотофестиваль Phuket Bike Week возвращается после вызванной коронавирусом паузы. Пусть не в привычном место, не в привычное время и без привычного числа участников – но слет мотоциклистов все же состоится. Более того, организаторы даже в нынешней ситуации ожидают участников из 20 стран и обещают властям, что экономика получит от мероприятия 60 млрд бат. В такую сумму оцениваются прямые траты гостей фестиваля.

Новости Пхукета

Официальная церемония презентации фестиваля состоялась 29 марта на площадке The PlayYard Phuket в Май-Кхао, где в этот раз будет проходить Phuket Bike Week. На мероприятие для прессы лично приехал министр туризма и спорта Пхипхат Ратчакитпракарн, чего раньше не случалось. Также в Май-Кхао присутствовали губернатор Наронг Вунсиеу и бессменный организатор фестиваля, президент Phuket Bike Week Association Виттая Сингкала.

Слет мотоциклистов запланирован на 13-15 мая. В этом году мероприятию исполняется 26 лет, нынешний девиз встречи – New Normal Ride Together (в вольном переводе – «Ездим вместе в новой нормальности»).

Мотоциклисты всегда и везде позиционируют себя как братство. Впрочем, на Пхукете фестиваль традиционно был и коммерчески успешным мероприятием, поскольку собирал значительное число людей с высоким уровнем дохода. Некоторые из собеседников «Новостей Пхукета» называли его самым кассовым из международных мероприятий. Это же подчеркивает сейчас и господин Сингкала, выражая уверенность в успехе фестиваля, даже несмотря на то, что границы страны полностью еще не открылись.

«Phuket Bike Week привлечет качественных туристов и поклонников больших мотоциклов из 20 стран всего мира, особенно из соседних государств, таких как Малайзия, Индонезия и Сингапур, также США. Это люди с возможностью много тратить. Мы надеемся стать еще одним событием, которое сможет стимулировать туристическую отрасль Пхукета на пути к восстановлению и обретению силы и стабильности в долгосрочной перспективе», – говорит организатор Phuket Bike Week.

Каких-либо новых событий в программе мероприятий не анонсировано, но зато сохраняется все главные из традиционных, что в текущей ситуации уже немало. Запланированы конкурсы лучших мотоциклов, включая классические и кастомные; выставка редкой и коллекционной техники; конкурс красоты Miss Phuket Bike Week; большие совместные мотопробеги в поддержку безопасного вождения и уважения к ПДД; выставка классических американских автомобилей. Концертная программа может быть даже лучше, чем в прежние годы. На фестивале ждут Эда Карабао (группа Carabao), Баови, Джоба Банджоба (Job2Do) и других известных исполнителей.

Смена локации на The Playyard в Май-Кхао выглядит неоднозначным решением, потому что сложно ожидать, что на фестиваль заглянет случайный турист. Зато это позволит добавить водную составляющую. Организаторы пока не сказали, кого пригласят, но на мероприятии для прессы 29 марта присутствовали юные яхтсмены на своих динги. Разумеется, проходить все будет с соблюдение мер по защите от коронавирусной инфекции.

«Ожидается, что в течение трех дней мероприятия расходы на человека в среднем будут около 20-30 тыс. бат, что напрямую вольет в местный бизнес не менее 60 млн», – говорит господин Сингкала.

Министр туризма Пхипхат Ратчакитпракарн ожидает, что эффект будет еще более значительным: приехать должны тайские и зарубежные гости, мотоциклисты и сопровождающие их, а также просто туристы.

«Из-за COVID-19 мы не могли организовывать нормальную активность, туристическая отрасль испытывала множество проблем. Последствия ощущали предприниматели и владельцы бизнеса в туристической отрасли в целом. Поэтому данное мероприятие внесет большой вклад в стимулирование экономики туристического сектора Пхукета и выстраивание уверенности в среде тайских и зарубежных туристов. Министерство туризма и спорта, администрация провинции Пхукет, Phuket Bike Week Association и многие другие задействованные стороны получат отличную возможность подчеркнуть наличие на Пхукете мест, где можно сочетать и отдых на воде, и другие мероприятия», – заявил министр Ратчакитпракарн.

По прогнозу главы Минтуризма, непосредственные участники фестиваля и сопровождающие их лица начнут приезжать на остров за неделю до него – и с этого момента будут тратить. Господин Ратчакитпракарн ожидает, что фестиваль сгенерирует от 500 млн до 1 млрд бат в экономике южного Таиланда.

«Phuket Bike Week 2022 – это событие, которое может расширить взгляд людей на Пхукет в туристическом плане», – добавил министр, также подчеркнув укрепление дружеских связей среди мотоциклистов азиатских стран.

Глава Минтуризма также обратился непосредственно к жителям острова, попросив их выступить радушными хозяевами и встретить гостей подобающим образом, не забывая при этом о безопасности.